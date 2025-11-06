OPERAZIONE AD ALTO IMPATTO A GALLARATE IN ZONA STAZIONE FERROVIARIA, ARRESTATI 3 SPACCIATORI E SEGNALATE 5 PERSONE

(mi-lorenteggio.com) Gallarate, 6 novembre 2025 – Nel tardo pomeriggio di ieri 5 novembre, la Polizia di Stato di Gallarate ha eseguito un’operazione ad alto impatto nell’area antistante la Stazione Ferroviaria.

Il diSpositivo di sicurezza, composto da unità in divisa e personale in borghese, ha coinvolto oltre 20 agenti del Commissariato cittadino e 6 operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Milano ed ha permesso l’identificazione di quasi 80 persone, in prevalenza di origine straniera, rintracciate in zona.

A supporto del dispositivo anche la “Pattuglia Mista di Prossimità”, composta da personale del Commissariato di Gallarate e Busto Arsizio con competenze su entrambi i Comuni, istituita nell’ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse disponibili per interventi sulle aree di maggiore aggregazione nonché su quelle caratterizzate da un elevato indice di delittuosità, individuate nei due Comuni all’interno dei settori già previsti sulla base dei rispettivi Piani Coordinati di Controllo del Territorio.

L’attività, condotta dall’Area Investigativa del Commissariato di Gallarate, ha consentito di trarre in arresto in flagranza due cittadini gambiani ed un cittadino italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio, anche a minorenni, di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 150 grammi di sostanza stupefacente di tipo Hashish e Cocaina. Il cittadino italiano ed uno dei due gambiani dovranno anche rispondere del reato di resistenza aggravata a p.u..

Nel corso del controllo altre 5 persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e sono state quindi segnalate all’Autorità Amministrativa.

Nel corso dell’intervento, infine, personale del Settore Polizia Amministrativa del Commissariato ha effettuato accurati controlli amministrativi presso 3 esercizi commerciali della zona, elevando sanzioni per un totale di circa 4.000 euro.