Il 15 novembre 2025 torna “Io non rischio”, il 19 serata di presentazione a Villa Burba

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 novembre 2025 – “Prevenire, proteggere, partecipare. Il Piano di Protezione civile di Rho”. E’ questo il titolo di un programma di eventi legati alla recente approvazione in Consiglio Comunale del Piano di protezione civile, rinnovato e adeguato alle più recenti necessità.

Il 15 novembre, dalle ore 14.30 alle 18.00, in piazza San Vittore torna la manifestazione “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”, con la presenza di COR Protezione Civile Rho, Associazione Alpini Rho, Associazione Nazionale Geometri Volontari per Protezione Civile – Agepro, Rho Soccorso.

Il 19 novembre alle ore 21.00 nella sala Convegni di Villa Burba verrà presentato il Piano di Protezione Civile. Interverranno il Sindaco Andrea Orlandi e l’Assessore Emiliana Brognoli, che ha accompagnato tutto il complesso iter per l’aggiornamento del Piano, insieme con Gaia Limonta e Antonella Cuccurullo, funzionarie della Pianificazione di Protezione Civile di Regione Lombardia. Francesco Maria Ermani, alla guida dei Servizi Professionali Innovativi srl – Tegis, illustrerà il piano curato con il Comune.

“Conoscere le buone pratiche da seguire in caso di diversi tipi di emergenza è importante per tutti i rhodensi, sia per situazioni che si possano verificare in città sia ovunque si possano muovere in vacanza o in viaggio – spiega l’assessore Emiliana Brognoli – Il nuovo Piano di protezione civile è frutto di un lungo e attento lavoro, che ha coinvolto tutte le forze disponibili sul territorio. Lo presentiamo alla città, dopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale, perché tutti possano essere adeguatamente informati”.

Tutto avviene in collaborazione la Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, Struttura Coordinamento del sistema del volontariato di Protezione Civile e Pianificazione Emergenza.