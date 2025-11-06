RIGENERAZIONE URBANA. VIA PIRELLI 39, APPROVATA VARIANTE PARZIALE AL PGT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 novembre 2025 – Parere favorevole della Giunta comunale per la Variante parziale al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio che definisce la disciplina urbanistica in cui inserire il compendio immobiliare di via Giovanni Battista Pirelli 39. La proposta di delibera fa seguito all’avvio del procedimento di Variante parziale deciso nel novembre 2024, era stata adottata dal Consiglio comunale nel giugno scorso e, come prevede la normativa regionale, dovrà passare nuovamente all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

La Variante parziale ha confermato l’applicazione dell’intera disciplina del Piano di Governo del Territorio vigente per l’immobile di via Giovanni Battista Pirelli 39.

Sono state accolte alcune osservazioni pervenute nel corso dell’iter procedurale, si arriva pertanto a proporre al Consiglio comunale di ridurre al 20%, quale limite previsto dal PGT, la soglia di funzioni residenziali che determina l’obbligatorietà di una quota di Edilizia residenziale sociale pari al 40% della SL.



Il procedimento di redazione della Variante parziale al Piano delle Regole si era reso necessario a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che nel 2023 aveva accolto l’appello presentato da Coima SGR Spa e stabilito “l’obbligo del Comune di riponderare la scelta pianificatoria”, “con piena e impregiudicata discrezionalità da parte dell’Amministrazione”.

