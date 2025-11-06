Spedizioni sempre più complesse e vincoli contrattuali: la soluzione? Paccofacile.it

Italia, 06/11/25 – Vincoli contrattuali rigidi, assistenza automatizzata, mancanza di flessibilità e trasparenza: oggi spedire un pacco può trasformarsi in un ostacolo operativo, soprattutto per chi gestisce un e-commerce o lavora in mobilità. Un paradosso, in un mercato che si muove sempre più rapidamente.

Con la crescita del commercio online e delle spedizioni, sempre più aziende si trovano imprigionate in contratti vincolanti con singoli corrieri, spesso con tariffe poco competitive, penali per la chiusura anticipata dei contratti o servizi non più in linea con le proprie esigenze logistiche. Un problema che coinvolge anche molti freelance, micro-imprese, artigiani che hanno bisogno di adattare la logistica al business, non viceversa.

In questo scenario si inserisce Paccofacile.it, piattaforma italiana che da oltre 10 anni offre un servizio per la comparazione e l’acquisto di spedizioni nazionali e internazionali.

A differenza dei modelli più tradizionali,Paccofacile.it non impone vincoli contrattuali né soglie minime di spedizione. Gli utenti possono scegliere ogni volta il corriere più adatto, in base a prezzo, tempi e modalità di consegna. Questa libertà operativa consente di ottimizzare i costi senza rinunciare alla qualità, con la possibilità di cambiare partner logistico in totale autonomia.

Spedizioni senza contratti, servizi su misura e assistenza dedicata



Secondo i primi dati interni 2025 di Paccofacile.it, la piattaforma ha gestito più di 1,2 milioni di spedizioni attraverso 35 servizi distinti e 10 corrieri. Pur avendo a disposizione un’ampia scelta, l’86% dei volumi si concentra su 3 corrieri e 5 servizi più utilizzati, segno che gli utenti riescono a trovare rapidamente il mix ideale tra prezzo e velocità grazie alla versatilità dei servizi offerti. Con un unico accesso, i clienti alternano in media più corrieri senza dover sottoscrivere contratti o listini diversi, beneficiando della flessibilità e dell’assistenza centralizzata garantita dalla piattaforma.



Pensato per tutti: privati, aziende, microimprese e-commerce e professionisti, Paccofacile.it offre la possibilità di integrare i suoi servizi agli e-commerce, in modo da automatizzare i processi e offrire una gestione centralizzata delle spedizioni, con tracciamento e filtri personalizzabili. La piattaforma non è soltanto un comparatore di tariffe, ma un vero e proprio partner digitale che mette al centro le esigenze di chi spedisce. Paccofacile.it garantisce inoltre un servizio di assistenza con un supporto umano e diretto. Un team reale, che funge da tramite tra il cliente e i corrieri, seguendo ogni fase del processo con attenzione. Accelera la risoluzione delle criticità e riporta la relazione cliente-servizio su un piano umano.



In questo modo, spedire non è più un ostacolo ma un’opportunità di crescita: dalla singola spedizione domestica all’internazionale più complessa, Paccofacile.it semplifica e velocizza ogni passaggio, trasformando la logistica in un vantaggio competitivo per chi lavora e per chi acquista.

Maggiori dettagli su tariffe e servizi sono disponibili su www.paccofacile.it