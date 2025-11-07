BRESCIA. ASSESSORE MAIONE: ARPA LOMBARDIA ECCELLENZA DEL SISTEMA REGIONALE

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 novembre 2025 – L’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione ha visitato oggi le sedi di ARPA Lombardia a Brescia e Darfo Boario Terme per celebrare i 25 anni di attività sul territorio bresciano. Presenti anche la presidente e il direttore generale di Arpa, Lucia Lo Palo Fabio Cambielli.

“In occasione di questo importante anniversario – ha sottolineato Maione – esprimo il mio più ringraziamento per i venticinque anni di operato di ARPA Lombardia. L’Agenzia è un braccio operativo indispensabile del Sistema Regionale e, nel corso della sua storia, ha saputo costruire una reputazione di grande valore e indubbia competenza, grazie all’impegno costante di professionisti che rappresentano una vera eccellenza”.

“Guardiamo al futuro – ha aggiunto – con la consapevolezza che le sfide ambientali e climatiche richiedono risposte sempre più efficaci e mirate”.

“Nella storia di Arpa – ha evidenziato la presidente Lo Palo – si riflette il cambio di passo nelle politiche per l’ambiente di cui Regione Lombardia è stata protagonista. Parliamo di una realtà che non ha mai smesso di crescere e riorganizzarsi non solo per essere al passo con i tempi, ma anche per anticiparli”.

“Un quarto di secolo di impegno, di studio, di conoscenza e di servizio pubblico. Un percorso che ha visto la nostra agenzia crescere, consolidarsi e diventare un punto di riferimento per la tutela dell’ambiente. Oggi possiamo dire con orgoglio che ARPA Lombardia è una delle agenzie ambientali più autorevoli del Paese”.