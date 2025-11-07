Como, aggredisce una coppia a Porta Torre, 59enne italiano senza fissa dimora denunciato in stato di libertà

La Polizia di Stato di Como, mercoledì sera, ha denunciato un 59enne nato in Germania, cittadino italiano, senza fissa dimora, per lesioni aggravate ai danni di una donna di 42 ed un uomo di 59 anni, all’uomo è stato inoltre notificato un ordine di allontanamento ed emesso un Dacur per 6 mesi.

La Volante, intorno alle 21.00 di mercoledì è stata fatta intervenire a Porta Torre a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE da parte di alcuni passanti, che riferivano di una lite in corso tra due uomini ed una donna.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’aggressore, un 59enne senza fissa dimora, assicurandolo nell’autovettura di servizio, raccogliendo poi le dichiarazioni degli aggrediti.

La coppia, ha spiegato ai poliziotti che già da qualche tempo erano diventati l’obbiettivo dell’uomo, che senza un plausibile motivo aveva iniziato a seguirli e ad inveire nei loro confronti, infatti, dalle risultanze immediatamente avute dalla centrale operativa è emerso un precedente risalente a qualche settimana prima.

Dal racconto delle vittime, il 59enne avrebbe iniziato ad insultare la coppia, sfociata poi in una lite, durante la quale la donna 42enne, che si reggeva su una stampella, rovinava a terra.

Gli agenti, dopo essersi accertati che la coppia ricevesse le dovute cure dai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti, hanno portato in Questura l’uomo denunciandolo per lesioni personali aggravate ed ubriachezza nonché, emettendo a suo carico un Ordine di Allontanamento ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e un Dacur, firmato poi dal Questore di Como Marco Calì, che gli vieta di fatto di frequentare tutto il centro di Como, con la durata di 6 mesi.

La 42enne ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per presunta frattura del coccige ed il marito 59enne 4 giorni per dolore acuto da trauma.