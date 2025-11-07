Dentro la complessità delle cure palliative pediatriche

Se ne parla il 12 novembre con gli esperti del settore

(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 novembre 2025 – Come si accompagna un bambino con bisogni complessi e la

sua famiglia dentro percorsi di cura spesso lunghi, incerti, frammentati e carichi di

implicazioni emotive e morali?

Se ne parlerà mercoledì 12 novembre dalle 9 alle 13 nel corso del convegno “Dentro la

complessità”, un momento di studio che mette al centro l’esperienza dei bambini, dei genitori

e dei professionisti, proponendo una visione integrata delle cure palliative in grado di

coniugare il rispetto della dignità della persona, in crescita anche nella sua autonomia, con

la responsabilità di proteggerla e accompagnarla nel suo percorso di vita e malattia.

Verrà esplorata la specificità delle cure palliative pediatriche che pone questioni originali e

profonde, che riguardano le peculiari vulnerabilità sul piano clinico, relazionale e affettivo,

la gestione del dolore e della sofferenza, i sintomi complessi, la costruzione della

comunicazione, la valutazione della proporzionalità degli interventi e la continuità della cura.

La famiglia, interlocutore imprescindibile “soggetto e oggetto” di cura è coinvolta in scelte

complesse che investono aspetti clinici, affettivi, spirituali e sociali.

Un’occasione per testimoniare l’impegno dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e della

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza nel promuovere la formazione e la

ricerca in medicina della complessità e cure palliative e presentare il Centro Studi alla cui

attività contribuiscono Fondazioni e Associazioni ETS: Floriani di Milano, Faro di Torino, Fabio

Sassi di Merate, ACMT di Lecco da molti anni impegnate a promuovere una cultura della

cura che riconosca nella medicina palliativa e nelle condizioni di fragilità e vulnerabilità un

ambito in cui la responsabilità e la competenza del sistema sanitario e sociale sono chiamate

ad esprimersi in modo pieno.

Un ringraziamento speciale alla Fondazione “La Miglior Vita Possibile” di Padova per

l’opportunità di condividere il documentario che testimonia con autenticità, sensibilità e

chiarezza il valore e il significato del percorso “dentro” la complessità delle cure palliative

pediatriche.

Un appuntamento con e per i professionisti dell’Ospedale San Gerardo di Monza aperto ad

ospiti esterni: palliativisti, pediatri, infermieri, psicologi, assistenti sociali, terapisti, educatori,

medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, volontari e decisori.

“Questo convegno – sottolinea Gianlorenzo Scaccabarozzi, Professore Straordinario e

Direttore Scientifico Centro Studi Medicina della Complessità e Cure Palliative Virgilio Floriani

Università degli Studi di Milano-Bicocca – rappresenta un momento di riflessione profonda e

condivisa su uno dei temi più delicati e al tempo stesso più umani della medicina

contemporanea: l’accompagnamento dei bambini con bisogni complessi e delle loro famiglie

lungo percorsi di cura spesso lunghi, incerti e carichi di implicazioni emotive, etiche e

relazionali. Parlare di cure palliative pediatriche significa riconoscere la vita nella sua

interezza, anche quando la malattia la rende fragile. Significa integrare competenze cliniche,

sensibilità relazionali e responsabilità etiche in una prospettiva di cura che guarda alla

persona, non solo alla patologia”.

“L’idea di questo momento di confronto – aggiunge Claudio Cogliati, Presidente della

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – nasce dal desiderio di creare uno

spazio di incontro tra esperienze, discipline e linguaggi diversi, in cui bambini, genitori e

professionisti siano riconosciuti come protagonisti di un percorso condiviso. In questo tempo

storico in cui la medicina rischia talvolta di frammentarsi, il nostro impegno è costruire una

visione integrata della cura, capace di coniugare la competenza scientifica con la

responsabilità umana di accompagnare, proteggere e valorizzare la vita in ogni sua fase”.

Nel corso del convegno verrà reso omaggio al dott. Momcilo Jankovic onco-ematologo che

ha lavorato per molti anni al San Gerardo ed è stato tra i protagonisti in Italia della medicina

palliativa in ambito pediatrico.

