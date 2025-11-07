Dentro la complessità delle cure palliative pediatriche

Se ne parla il 12 novembre con gli esperti del settore
(mi-lorenteggio.com) Monza, 7 novembre 2025 – Come si accompagna un bambino con bisogni complessi e la
sua famiglia dentro percorsi di cura spesso lunghi, incerti, frammentati e carichi di
implicazioni emotive e morali?
Se ne parlerà mercoledì 12 novembre dalle 9 alle 13 nel corso del convegno “Dentro la
complessità”, un momento di studio che mette al centro l’esperienza dei bambini, dei genitori
e dei professionisti, proponendo una visione integrata delle cure palliative in grado di
coniugare il rispetto della dignità della persona, in crescita anche nella sua autonomia, con
la responsabilità di proteggerla e accompagnarla nel suo percorso di vita e malattia.
Verrà esplorata la specificità delle cure palliative pediatriche che pone questioni originali e
profonde, che riguardano le peculiari vulnerabilità sul piano clinico, relazionale e affettivo,
la gestione del dolore e della sofferenza, i sintomi complessi, la costruzione della
comunicazione, la valutazione della proporzionalità degli interventi e la continuità della cura.
La famiglia, interlocutore imprescindibile “soggetto e oggetto” di cura è coinvolta in scelte
complesse che investono aspetti clinici, affettivi, spirituali e sociali.
Un’occasione per testimoniare l’impegno dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e della
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza nel promuovere la formazione e la
ricerca in medicina della complessità e cure palliative e presentare il Centro Studi alla cui
attività contribuiscono Fondazioni e Associazioni ETS: Floriani di Milano, Faro di Torino, Fabio
Sassi di Merate, ACMT di Lecco da molti anni impegnate a promuovere una cultura della
cura che riconosca nella medicina palliativa e nelle condizioni di fragilità e vulnerabilità un
ambito in cui la responsabilità e la competenza del sistema sanitario e sociale sono chiamate
ad esprimersi in modo pieno.
Un ringraziamento speciale alla Fondazione “La Miglior Vita Possibile” di Padova per
l’opportunità di condividere il documentario che testimonia con autenticità, sensibilità e
chiarezza il valore e il significato del percorso “dentro” la complessità delle cure palliative
pediatriche.
Un appuntamento con e per i professionisti dell’Ospedale San Gerardo di Monza aperto ad
ospiti esterni: palliativisti, pediatri, infermieri, psicologi, assistenti sociali, terapisti, educatori,
medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, volontari e decisori.
“Questo convegno – sottolinea Gianlorenzo Scaccabarozzi, Professore Straordinario e
Direttore Scientifico Centro Studi Medicina della Complessità e Cure Palliative Virgilio Floriani
Università degli Studi di Milano-Bicocca – rappresenta un momento di riflessione profonda e
condivisa su uno dei temi più delicati e al tempo stesso più umani della medicina
contemporanea: l’accompagnamento dei bambini con bisogni complessi e delle loro famiglie
lungo percorsi di cura spesso lunghi, incerti e carichi di implicazioni emotive, etiche e
relazionali. Parlare di cure palliative pediatriche significa riconoscere la vita nella sua
interezza, anche quando la malattia la rende fragile. Significa integrare competenze cliniche,
sensibilità relazionali e responsabilità etiche in una prospettiva di cura che guarda alla
persona, non solo alla patologia”.
“L’idea di questo momento di confronto – aggiunge Claudio Cogliati, Presidente della
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza – nasce dal desiderio di creare uno
spazio di incontro tra esperienze, discipline e linguaggi diversi, in cui bambini, genitori e
professionisti siano riconosciuti come protagonisti di un percorso condiviso. In questo tempo
storico in cui la medicina rischia talvolta di frammentarsi, il nostro impegno è costruire una
visione integrata della cura, capace di coniugare la competenza scientifica con la
responsabilità umana di accompagnare, proteggere e valorizzare la vita in ogni sua fase”.
Nel corso del convegno verrà reso omaggio al dott. Momcilo Jankovic onco-ematologo che
ha lavorato per molti anni al San Gerardo ed è stato tra i protagonisti in Italia della medicina
palliativa in ambito pediatrico.
