GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDI’ 7 NOVEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 7 novembre.

PALAZZO LOMBARDIA; EVENTO SU OLIMPIADI, INTERVERRANNO VICEPREMIER SALVINI, MINISTRI GIORGETTI, SANTANCHE’ E ABODI, SINDACO SALA E NUMEROSI STAKEHOLDER

APRIRA’ I LAVORI IL GOVERNATORE ATTILIO FONTANA, CHIUSURA IN VIDEO DEL PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA

In sala ‘Biagi’ di Palazzo Lombardia è in programma l’evento ‘La Lombardia al centro della sfida Olimpica’.

L’appuntamento inizierà alle ore 10 (con accesso agli ospiti dalle ore 9.30) e prevede la partecipazione, tra gli altri, oltre che del governatore della Regione, Attilio Fontana; del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (in videocollegamento); del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento); del ministro del Turismo, Daniela Santanchè; del ministro dello Sport, Andrea Abodi; del sindaco di Milano, Giuseppe Sala e di numerosi stakeholder a vario titolo coinvolti sul tema del convegno (nel pdf allegato il dettaglio, in aggiornamento, del programma e dei partecipanti).

Al primo panel su infrastrutture e connessioni parteciperanno: Giovanni Malagò presidente della Fondazione Milano Cortina 2026; Andrea Gibelli, presidente FNM spa; Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a spa; Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways spa; Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del Gruppo Pirelli e Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

Al panel sui valori universali di Olimpiadi e Paralimpiadi e futuro interverranno: Alberta Figari, presidente Tim; Francesca Gostinelli, direttore commerciale di Enel spa, Giuseppe Zafarana, presidente di Eni spa e Andrea Varnier, ceo della Fondazione Milano Cortina 2026.

Infine, al panel sul Cuore dei Giochi prenderanno parte Marco Giunio de Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip); Luciano Buonfiglio, presidente del Coni; Giuseppe Marotta dirigente sportivo e presidente dell’Fc Inter; Flavio Roda, presidente della Federazione italiana Sci e Antonio Rossi, pluricampione olimpico e presidente della Federazione italiana Canoa Kayak.

A questo link il programma.

– ore 10, Palazzo Lombardia (via Melchiorre Gioia, 37 – Milano), ingresso N4, 1° piano, Sala Biagi

———

BRESCIA, ASSESSORE MAIONE IN VISITA ALLA SEDE DI ARPA, PUNTO STAMPA ALLE 12.15

L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, visita la sede di ARPA Lombardia a Brescia, in via Antonio Cantore 20 a Brescia. Saranno presenti la presidente di ARPA Lombardia Lucia Lo Palo e il direttore generale, Fabio Cambielli. E’ previsto un punto stampa alle ore 12.15.

– ore 12.15, ARPA Lombardia (via Antonio Cantore, 20 – Brescia).

———

SONDRIO, ASSESSORE SERTORI A EVENTO ‘CUORI OLIMPICI RADICI ALPINE’

L’assessore della Regione Lombardia a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, partecipa, a Sondrio, all’evento ‘Cuori olimpici radici alpine – La provincia di Sondrio conquista i Giochi’ promosso dalla Provincia. Si tratta di un omaggio alle atlete e agli atleti di Valtellina e Valchiavenna che, negli ultimi 100 anni, hanno portato il nome del territorio sulla scena olimpica.

– ore 16.30, Palazzo Muzio (corso XXV aprile, 22 – Sondrio), 1° piano, Sala Consiglio.

———

BERGAMO, ASSESSORE TERZI A INAUGURAZIONE SALONE DEGLI SPOSI 2025

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all’inaugurazione della fiera autunnale Bergamo Sposi, giunta alla sua 31ª edizione.

– ore 18, Fiera di Bergamo (via Lunga – Bergamo).

