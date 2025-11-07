Leggere insieme per abbattere i muri: la Casa della Carità a BookCity 2025

Due gli appuntamenti promossi dall’Area Cultura e dalla Biblioteca del Confine di Casa della Carità con i Licei Volta e Cremona, che si terranno il 10 e il 13 novembre nell’ambito di BookCity Scuole e Sociale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025 – La Casa della Carità sarà presente alla 14esima edizione di Bookcity Milano, nell’ambito di BookCity Scuole e Sociale, con due appuntamenti promossi insieme ai licei milanesi “Alessandro Volta” e “Luigi Cremona” e realizzati in collaborazione con la Casa Circondariale di San Vittore.

I due incontri, in programma il 10 e il 13 novembre, rappresentano la restituzione di due progetti realizzati dall’Area Cultura e dalla Biblioteca del Confine della Casa della Carità insieme ai due licei: “La Società di Lettura”, storico progetto promosso insieme al Liceo Volta, e “Pagine di Libertà”, iniziativa realizzata con il Liceo Cremona dal 2022. La particolarità di questi due progetti è quella di mettere in relazione, attraverso i libri e attività legate alla lettura e all’espressione teatrale, studentesse e studenti con alcune persone detenute a San Vittore.

Un incontro, quello tra queste storie di vita così distanti, che senza questi progetti sarebbe probabilmente inimmaginabile. Eppure è possibile e questi progetti riescono, nel loro piccolo, a dare concretezza all’articolo 27 della Costituzione, in cui si riconosce la funzione rieducativa della pena, mettendo in dialogo chi sta dentro e chi sta fuori dal carcere.

«Il valore di questi progetti supera ogni anno le aspettative e, nonostante questa edizione si sia svolta da remoto, i risultati sono stati straordinari. Anzi, l’impegno di tutti – degli studenti, degli insegnanti, dei volontari, di noi operatori e dei detenuti – è stato ancora più efficace e la relazione si è comunque creata. Non si può negare che sia stata un’esperienza differente rispetto agli anni scorsi, ma forse ancora più preziosa: per gli studenti, che hanno capito di rappresentare l’unico “contatto” con l’esterno e si sono sentiti molto responsabilizzati da questo ruolo, e per i detenuti, che hanno lavorato molto (scritto, letto, partecipato) e saputo cogliere il senso e il valore di questi legami e scambi, nonostante la distanza», commenta Cecilia Trotto, responsabile dell’Area Cultura della Casa della Carità.

“La Società di Lettura” e “Pagine di Libertà” sono realizzate grazie al contributo della Fondazione Vittoria Bussone e Angelo Pisarra.

Lunedì 10 novembre – Stare insieme oltre i muri

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 10 novembre alle 10.30 e sarà ospitato nella Sala Eligio Gualdoni a Palazzo di Giustizia (ingresso da corso di Porta Vittoria, 1), grazie alla partecipazione della Camera Penale di Milano e dell’Ordine degli Avvocati di Milano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni: eventi@casadellacarita.org

Protagonisti saranno studentesse e studenti del Liceo Volta, che nello scorso anno scolastico hanno letto “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, insieme alle persone detenute nella Casa Circondariale di Milano San Vittore nell’ambito del progetto “Società di Lettura”.

La lettura di Romeo e Giulietta è stata un’occasione di confronto su tematiche forti, su cui si sono interrogati i giovani lettori insieme alle persone ristrette: può l’amore travalicare ogni barriera? Si possono tenere lontani coloro che desiderano conoscersi più a fondo e scoprire nell’altro emozioni e sentimenti che abbattono pregiudizi e barriere?

Un progetto intensamente voluto, ripensato e modulato nonostante la difficoltà di lavorare tra dentro e fuori le mura del carcere, nella convinzione che è possibile il confronto fra realtà pronte a imparare l’una dall’altra. La rilettura del dramma degli amanti divisi è stata un’occasione per dare nuova voce ai protagonisti della vicenda. Romeo e Giulietta hanno ripreso vita attraverso la babele linguistica, le messe in scena ironiche, i racconti commoventi di amori mai dimenticati e lo scambio partecipe di esperienze ed emozioni.

Il programma

Saluti istituzionali

Avv. Federico Riboldi – Camera Penale di Milano

Avv. Beatrice Saldarini – Ordine Avvocati di Milano

Dott.ssa Michelangela Barba – Funzionario giuridico pedagogico della Casa Circondariale di Milano San Vittore

Il progetto “Società di Lettura”

Prof.ssa Silvia Stretti – Docente del Liceo Volta

Cecilia Trotto – Responsabile area cultura Casa della Carità

Antonella Minetto – Bookcity Milano Sociale e Scuole, il valore della cultura condivisa

Prof.ssa Carlotta Cristiani e Prof. Massimiliano Singuaroli – Docenti Liceo Volta

Testimonianze di studenti e studentesse del Liceo Volta

Saluto dell’autrice

Giulia Lombezzi “L’estate che ho ucciso mio nonno” (Libro scelto per il progetto 2025/2026).

Letture tratte da Romeo e Giulietta e scritte con le persone detenute, a cura degli studenti e studentesse del Liceo Volta.

Giovedì 13 novembre – Pagine di Libertà

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 13 novembre alle 18.30, nell’Auditorium della Casa della Carità (via Francesco Brambilla, 10 Milano) e vedrà protagonisti studenti e studentesse della classe 5D del Liceo Cremona, che nell’anno scolastico 2024-2025 hanno partecipato al progetto “Pagine di Libertà”, nell’ambito dei PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

La presentazione del progetto, sotto forma di video e mostra degli elaborati svolti, sarà accompagnata dal racconto delle voci degli studenti e dei detenuti della Casa Circondariale di San Vittore, che insieme hanno condiviso numerosi momenti di confronto, lettura, dibattito e scambio culturale durante tutto lo scorso anno scolastico, dimostrando quanto le azioni che si svolgono dentro al carcere con la partecipazione degli studenti, siano in grado di abbattere la distanza sociale e di mantenere vivo il contatto tra il carcere e la società.

Il programma

Saluti istituzionali

don Paolo Selmi – Presidente Fondazione Casa della Carità

Antonella Minetto – Bookcity Milano Sociale e Scuole

Il progetto “Pagine di Libertà”. Senso e valore

Dr.ssa Assunta Zaccaria – Funzionaria giuridica pedagogica della Casa Circondariale di Milano San Vittore

Prof.ssa Giovanna Agostini – Docente referente per il Liceo Cremona di Milano

Cecilia Trotto – Responsabile Area Cultura di Fondazione Casa della Carità

Video-testimonianze e letture per raccontare il progetto, a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Cremona.

A seguire, rinfresco conviviale. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni eventi@casadellacarita.org

