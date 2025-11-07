Marco Griguolo eletto presidente di Metrex: un riconoscimento per la Città metropolitana di Milano e per la sostenibile europea

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025. Marco Griguolo, Consigliere delegato alla Mobilità e ai Trasporti della Città Metropolitana di Milano, è stato eletto oggi Presidente di METREX durante l’Assemblea Generale tenutasi nell’ambito della Conferenza Autunnale San Sebastian (Spagna). L’elezione di Griguolo, rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno della Città Metropolitana di Milano in ambito europeo, particolarmente nel campo della mobilità sostenibile. Milano è membro attivo di METREX da anni, avendo ospitato eventi chiave come la conferenza sulla mobilità pubblica nel 2024 e contribuendo attivamente a iniziative come il Manifesto for Metropolitan Partnerships.

“Sono onorato di assumere la presidenza di METREX in un momento cruciale per le regioni metropolitane europee”, dichiara Marco Griguolo “METREX non è solo una rete di scambio, ma un vero e proprio laboratorio dove condividere soluzioni concrete per affrontare le grandi sfide del nostro tempo: dalla transizione ecologica alla mobilità integrata, dalla rigenerazione urbana alla coesione territoriale. Come Consigliere delegato alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano, porterò l’esperienza del nostro Biciplan CAMBIO e dei progetti di trasporto sostenibile in un contesto europeo più ampio, per costruire città più vivibili, inclusive e dove il trasporto pubblico locale sia posto al centro. Insieme ai membri di METREX, lavoreremo per rafforzare il ruolo delle aree metropolitane nelle politiche europee”. La presidenza di Griguolo durerà due anni e si concentrerà su temi prioritari come la mobilità integrata, la transizione verde e la governance metropolitana, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della Nuova Agenda Urbana.

METREX è la Rete delle Regioni e Aree Metropolitane Europee (Network of European Metropolitan Regions and Areas), un’organizzazione fondata nel 1996 che riunisce oltre 50 regioni metropolitane in Europa, rappresentando più di 120 milioni di cittadini. La rete fornisce una piattaforma per lo scambio di conoscenze, expertise e buone pratiche su temi metropolitani, promuovendo azioni congiunte su sfide comuni come la pianificazione territoriale, la sostenibilità, la mobilità, la coesione economica e sociale, e contribuendo alla dimensione metropolitana nelle politiche europee.

