Mattarella interviene alla VII Conferenza nazionale sulle dipendenze

(mi-lorenteggio.com) Roma, 7 novembre 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Roma alla sessione di apertura della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, “Libertà dalla droga. Insieme si può”, organizzata presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica.

L’appuntamento, che si svolge con cadenza triennale, quale momento di confronto, analisi e sintesi sul tema delle dipendenze, è articolato in due giorni, il 7 e 8 novembre, e vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore, operatori dei servizi pubblici e privati, ricercatori e organizzazioni della società civile.

I lavori della prima giornata, moderati dalla giornalista Eva Crosetta, sono stati aperti dai saluti istituzionali di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Nel corso dell’evento hanno preso la parola Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati e Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica.

Al termine sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Mattarella.

Durante la Conferenza sono stati proiettati i videomessaggi di Sua Santità Leone XIV e di Ghada Waly, Direttrice esecutiva dell’Ufficio droghe e crimine delle Nazioni Unite (UNODC).