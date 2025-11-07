Milano, aggredito e rapinato del monopattino a bordo di un autobus a Bisceglie: presi tre giovani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini italiani, due di 19 anni e uno di 20 anni, ritenuti responsabili della rapina aggravata in concorso di un monopattino commessa nei confronti di un cittadino gambiano.

I fatti risalgono il 19 ottobre 2024, quando un uomo, mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea M1 in prossimità della fermata metropolitana Bisceglie, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi che lo hanno aggredito violentemente, colpendolo con calci e pugni, per poi impossessarsi del monopattino che la vittima aveva con sé.

Le indagini, immediatamente avviate e condotte dagli agenti del Commissariato Lorenteggio, hanno consentito di ricostruire la dinamica, facendo chiarezza sull’accaduto ed individuare gli autori del delitto.

Il G.I.P. ha emesso nei loro confronti l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cui i giovani sono stati rintracciati ed accompagnati presso la casa circondariale San Vittore, ferma restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.