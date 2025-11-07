Monza. Aggredisce senza motivo una giovane donna sul treno diretto ad Arcore, espulso

(mi-lorenteggio.com) Monza,. 7 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Monza e della Brianza ha eseguito il provvedimento di collocamento presso il CPR di Torino adottato dal Questore Monza della Brianza nei confronti del cittadino straniero di 26 anni che nella serata di lunedì 3 novembre aveva aggredito senza motivo una giovane donna sul treno diretto ad Arcore.

Lo straniero, già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era già noto agli operatori di polizia per analoghi reati commessi anche in altra provincia, motivo per cui il Questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per la durata di quattro anni.

L’uomo, nella mattinata di mercoledì 5, è stato riconosciuto presso la stazione di Carnate dagli addetti alla security di Trenord, che immediatamente allertavano il personale della Polizia Ferroviaria di Monza.

Gli operatori, dopo il fotosegnalamento presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura finalizzato ad accertare l’effettiva identità dello straniero, lo hanno accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione dove, accertata la sua condizione di irregolarità, il Questore di Monza della Brianza ha adottato il provvedimento di collocamento presso il CPR di Torino, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Presso il luogo di trattenimento il cittadino sarà trattenuto per il tempo necessario all’organizzazione del viaggio per il rimpatrio nel Paese di origine.