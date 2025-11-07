OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, BOZZETTI: FIERA MILANO HA INVESTITO 25 MILIONI PER REALIZZARE LE PISTE DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025 – ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica ‘ è il titolo del convegno in corso a Milano, a Palazzo Lombardia, per fare il punto sui prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Nel primo panel ‘Dalla sfida fino all’eredità: infrastrutture, sostenibilità e nuove connessioni’ è intervenuto il presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.

“Il polo fieristico milanese – ha detto – sarà al centro dei Giochi olimpici. Il sistema milanese non è infatti solo un polo di scambio tra offerta e domanda di lavoro ma infrastruttura al servizio di Milano, della Lombardia e dell’Italia. In Fiera tra l’altro si riescono ad attuare politiche industriali, si fa anche diplomazia economica poiché si incontrano aziende e comunità di tutto il mondo”.

“Proprio in una logica di sistema Paese – ha sottolineato Bozzetti – Fondazione Fiera ha risposto immediatamente sì nel momento in cui c’è stata la necessità di dotare Milano di due impianti su ghiaccio al servizio dell’Olimpiadi, dove si svolgeranno le gare dell’hockey su ghiaccio femminile e alcune del maschile e anche di pattinaggio di velocità”.

“È stato un impegno molto importante – ha ribadito – che ha comportato un investimento di 25 milioni di euro senza extra costi, senza ricorso a denari pubblici e l’opera ingegneristica che è stata effettuata è stata di grandissimo livello: sono stati demoliti tutti i pilastri di due padiglioni che sono stati unificati inserendo quattro travi di acciaio della lunghezza di 100 metri ciascuna per un totale di 1.750 tonnellate di ferro che è pari a un quarto della Torre Eiffel”.

“Questo – ha precisato Bozzetti – ci ha consentito di mettere la la pista di pattinaggio su ghiaccio velocità lunga 400 metri, realizzando il tunnel anche per far entrare gli atleti direttamente veramente nel centro dell’Ovale, gli spogliatoi e poi sono stati anche realizzati in altri due padiglioni il campo di hockey su ghiaccio. È stato quindi un intervento di altissimo livello ingegneristico e tra l’altro, ricordo anche che a Fiera Milano City ospiteremo tutti i giornalisti provenienti da ogni parte del mondo”.

“Da ultimo, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Regione Fontana – ha concluso il presidente della Fondazione Fiera Milano – abbiamo deciso di inserire all’interno di di Fiera, a Rho e Pero, un infopoint sull’Olimpiade. Insieme anche al comitato di di Milano Cortina che sta veicolando informazione a tutti i visitatori sulle gare olimpiche, sarà possibile conoscere tutto quello che si svolgerà durante le Olimpiadi con anche la possibilità di acquistare direttamente i ticket inquadrando un QR code. In Fiera abbiamo 4 milioni e mezzo di visitatori all’anno, da qui alle Olimpiadi ne ospiteremo 2 milioni e quindi vogliamo dare informazioni precise sulle Olimpiadi e su quello che si svolgerà a Milano”.