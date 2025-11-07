OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, BUONFIGLIO (CONI): REGIONE MOTORE DI SPORT, ENTUSIASMO E INNOVAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025 – “Quando parliamo di eredità, parliamo di qualcosa che resta, che si tramanda. E quello che stiamo costruendo con Milano Cortina 2026 parte proprio da qui, dalla Lombardia, da una regione che è motore di sport, di entusiasmo e di innovazione. Questa sarà la prima Olimpiade diffusa della storia: un modello nuovo, che potrà ispirare le future edizioni”. Lo ha detto il presidente del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, intervenendo all’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica, road to 2026’, organizzato nella sede della Regione.

“Passando al tema delle medaglie – ha ricordato Buonfiglio – questa sarà la spedizione italiana più numerosa di sempre ai Giochi Olimpici Invernali. Parteciperemo in sedici discipline, undici della Federazione Sci e cinque della Federazione Ghiaccio: saremo presenti ovunque, pronti a competere ai massimi livelli”.

“Milano Cortina 2026 – ha concluso il presidente del CONI – sarà la prima Olimpiade con quattro portabandiera, due donne e due uomini. Un segnale concreto di equilibrio, inclusione e parità. Dobbiamo essere orgogliosi di vivere questa esperienza, perché il nostro obiettivo è sempre lo stesso: costruire, attraverso lo sport, una società migliore”.