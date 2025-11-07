OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, FIGARI (PRESIDENTE TIM): CONDIVIDIAMO VALORI FONDAMENTALI CON LO SPORT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025 – ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica ‘ è il titolo del convegno in corso a Milano, a Palazzo Lombardia, per fare il punto sui prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Nel primo panel ‘Olimpiadi e Paralimpiadi senza confini : valori universali per un futuro condiviso’ è intervenuta la presidente di Tim Alberta Figari.

“I valori dello sport – ha sottolineato la presidente di Tim – sono tanti e importanti: inclusione, solidarietà e coraggio, rispetto delle regole. Sono tutti valori che il gruppo Tim condivide e ritiene fondamentali. Anche per questa ragione Tim è sempre stata a fianco, non solo dello sport, ma anche dei grandi eventi. Tra i vari valori che accomunano molto il gruppo Tim e lo sport, c’è sicuramente anche il gender gap perché sicuramente la storia delle Olimpiadi ce lo insegna, è una strada molto tortuosa. La storia ci ricorda infatti a che ai primi Giochi olimpici di Chamonix c’erano circa 10 donne su 250 atleti, a Milano-Cortina probabilmente si raggiungerà una percentuale molto simile alla parità perché ci avviciniamo al 47%”.

“Volevo poi ricordare anche il coraggio: l’organizzazione di questi giochi – ha concluso – comprende infatti tre Regioni: Lombardia, Veneto e Trentino, una vera sfida sportiva vinta. Quella invece connessa alla sicurezza dei dati è la nuova sfida che deve affrontare e vincere Tim”.