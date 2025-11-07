OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, GIBELLI (FNM): OLTRE 240 TRENI ENTRO IL 2026 OBIETTIVO CHE SI STA COMPLETANDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025. “L’organizzazione delle Olimpiadi parte nel 2019 quando si mette a terra una delle gare più importanti, non statali, di Regione Lombardia per finanziare più di 240 treni che era previsto che arrivassero prima del 2026. Questo lavoro fatto da Regione Lombardia e FNM si sta completando”. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di FNM S.p.A., nel corso del suo intervento all’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica’, oggi a Palazzo Lombardia.

“Altro elemento importante – ha aggiunto Gibelli – è la firma del Presidente Fontana per circa 14 miliardi di euro di investimenti nelle infrastrutture ordinarie, non quelle legate all’evento Milano Cortina, che cambiano il volto della Regione sul piano del trasporto su ferro. Ora la sfida è mettere a terra questi importanti investimenti e lavoriamo in questa direzione. Immaginiamo una Lombardia sulla scala di dieci milioni di abitanti che in ogni punto, e questo è il compito che ci ha affidato Regione Lombardia nel piano industriale, offra gli stessi servizi”.

“Con le Olimpiadi supereremo anche alcuni luoghi comuni: per il gruppo FNM si tratta di una sfida di natura industriale e per questo abbiamo scelto di essere partner e sponsor di Milano Cortina. Queste Olimpiadi – ha proseguito Gibelli – sono un evento molto particolare perché distribuite sul territorio; quindi, i fattori abilitanti saranno la mobilità e le infrastrutture. La sfida vera sarà quella di offrire un servizio che consenta al pubblico di sfidare il privato. Come FNM non abbiamo nulla contro l’automobile, ma siamo particolarmente concentrati sulla mobilità pubblica per reiterare quella grande esperienza di Expo 2015. Con questo evento vogliamo anche avvicinare tutte le persone alle Olimpiadi e Paralimpiadi per mettere in mobilità anche chi ha problemi. Nel nostro perimetro abbiamo studiato soluzione affinché tutti possano partecipare a questi eventi”.

Redazione