OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, GOSTINELLI (ENEL): ACCENDERE I GIOCHI SIGNIFICA ACCENDERE IL FUTURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025 – “La Lombardia durante Milano Cortina sarà un hub di innovazione per la transizione. Accenderemo i Giochi in modo concreto, da partner e sponsor, dando contributi che poi rimangono sul territorio per accendere il futuro delle nuove generazioni”. Lo ha detto Francesca Gostinelli, direttore Eni Commercial, nel corso del suo intervento all’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica’, oggi a Palazzo Lombardia.

“Le Olimpiadi di Milano Cortina saranno una sfida di sistema e un’occasione per dimostrare con la sinergia pubblico-privato ciò di cui l’Italia è capace. Noi andremo a fornire sia energia da fonti rinnovabile sia a rafforzare la potenza in senso energetico dove è stata richiesta. La Lombardia – ha aggiunto Gostinelli – per la nostra azienda è una regione strategica: qui abbiamo impianti, gestiamo l’illuminazione pubblica nei Comuni, abbiamo clienti, infrastrutture di ricarica per l’auto elettrica. La Lombardia è una regione vivace e fervida e per Enel contribuire alle Olimpiadi è un ulteriore traino”.

“Il nostro impegno come impresa energetica che lavora sulle reti riguarda, in Lombardia, migliorie per Livigno, con una nuova cabina primaria, 60 km di rete in media tensione e 4 cabine secondarie in Valtellina. Significa lasciare sul territorio una maggiore potenza che arriva per i Giochi ma poi rimane per le comunità. Per noi è importante anche applicare elettrificazione sostenibile per rispettare il paesaggio e impattare il meno possibile”.