OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, MINISTRO GIORGETTI: SIAMO QUASI AL TRAGUARDO, NON POSSIAMO SBAGLIARE

“LOMBARDIA CON LA SUA TRADIZIONE SPORTIVA E LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE TRAINO PER L’INTERO SETTORE ITALIANO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025. “Ci siamo impegnati per mettere la Lombardia, cosi come il Veneto e Trento e Bolzano, nelle migliori condizioni per presentarsi al mondo. Spetta oggi a chi è in prima linea per farsi trovare pronti. E quando si è prossimi a una linea di arrivo non si può sbagliare. Vale per i nostri atleti, per gli enti, le regioni, e i comuni”. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in videocollegamento a ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica, road to 2026’ oggi in Regione.

“La più significativa celebrazione globale del valore dello sport – ha aggiunto il ministro – e la Lombardia con la sua tradizione sportiva e sviluppo impiantistico hanno un ruolo di traino per l’intero sport italiano. Da responsabile dello sport del governo italiano nel 2019 ero convinto che i giochi avrebbero potuto dare linfa al nostro sport per tutte le generazioni. In questa occasione, contribuiranno gli investimenti fatti insieme all’effetto emulativo che si avrà guardando i grandi campioni”.

Milan Cortina 2026, ha aggiunto Giorgetti, sarà “una grande opportunità di marketing territoriale. L’effetto del risveglio olimpico, chiusa la fase pandemica, si vedrà nel lungo termine, quando gli effetti della promozione si vedranno tra gli investitori e turisti che guardano alla Lombardia. Usiamo prima, durante e dopo i Giochi il meglio dello spirito lombardo e potremo capitalizzare questa oppportunità”.

“Le Olimpiadi sono il presupposto per la realizzazione di interventi pensati per lasciare una legacy oltre la durata dei Giochi – ha ricordato il titolare dell’economia- . Il piano complessivo prevede costi per 3, 5 miliardi, di questi oltre un miliardo e 400 sono relativi a opere in Lombardia. Per il 95% coperti dallo Stato, per il 4% dagli enti territoriali e per l’1% dai privati. L’Italia ha rimesso i conti pubblici sotto controllo, riportando lo spread a livelli sconosciuti da parecchi anni. Siamo pronti a fare la nostra parte per investimenti che valgono”.

“Esorto tutti – ha concluso Giorgetti – a fare la propria parte dal punto di vista comunicativo, amministrativo e finanziario . Solo un’azione decisa e sinergica da qui all’inizio dell’evento potrà garantire il raggiungimento dei risultati che tutti ci aspettiamo. Facciamo vedere ancora una volta di cosa la Lombardia è capace”.

