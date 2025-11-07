OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, PAOLO TAVIAN (FEDERAZIONE PARALIMPICI): PER NOSTRI ATLETI VISIBILITÀ FONDAMENTALE, PRIMA DELLA MEDAGLIA

Di
Redazione
-
0
52

FLAVIO RODA (FEDERAZIONE SPORT INVERNALI): SIAMO CRESCIUTI IN TUTTE LE NOSTRE DISCIPLINE, POSSIAMO BEN SPERARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025 – “La medaglia per un nostro atleta è l’ultima cosa. Prima è importante la ‘civiltà’ che consente a chi ha una disabilità di muoversi ed essere come gli altri, dallo sport alla vita di tutti i giorni”. Così Paolo Tavian, presidente FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici), intervenendo oggi all’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica’, a Palazzo Lombardia, insieme a Flavio Roda, presidente FISI (Federazione Italiana Sport Invernali).

“Nelle nostra attività sportive – ha aggiunto Tavian – ci saranno grandi campioni, vogliamo che siano visibili perché tutti possano capire le differenze”. “Come Federazione – ha proseguito – siamo pronti a portare i nostri 15 atleti a gareggiare, non facciamo pronostici, vogliamo pensare a salvaguardarli fisicamente. La vera sfida è lasciare qualcosa, e trovare nuovi talenti. Stiamo promuovendo le attività, troviamo anche nuove leve, ma non basta. La visibilità che ci attendiamo dall’evento paralimpico sarà fondamentale”.

SICUREZZA, FRONTE COMUNE – “Stiamo affrontando con la legge 40 il tema sulla sicurezza in pista – ha ricordato Tavian -; è importante anche formare figure dentro la Federazione che possano lavorare con chi ha una disabilità. Non è nulla scontato, ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo anche in questo campo”.

“Anche nei nostri sport gli infortuni sono all’ordine del giorno – ha osservato Flavio Roda, presidente FISI, ricordando gli atleti azzurri ancora in via di guarigione -. Abbiamo un ranking da mantenere; per stare a un certo livello, occorre essere in determinate condizioni per competere al miglior modo possibile”.

“Siamo cresciuti molto anche nelle altre discipline che rappresentiamo, con lo sci alpino protagonista per visibilità – ha ribadito Roda -; alcuni hanno vivai più grandi, altri sono più di nicchia. Sia nello skeleton che nel bob siamo cresciuti. Fa ben sperare questa nuova pista, di altissima qualità, a detta degli atleti stessi che hanno fatto le prime prove. Noi lavoriamo in tutte le discipline, intensificando tutta l’attività in funzione dell’evento olimpico”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui