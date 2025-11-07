OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE MALAGÒ: RUOLO DETERMINATE REPUTAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA E MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025. Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, intervenendo all’evento ‘Lombardia al centro della sfida olimpica’ in corso di svolgimento a Palazzo Lombardia, ha sottolineato il ruolo determinante di Regione Lombardia e di Milano nell’ottenere e realizzare i Giochi invernali.

Malagò ha ricordato come il successo di Expo 2015 abbia rafforzato la reputazione internazionale del territorio, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della candidatura olimpica: “Milano, la Lombardia e tutto il Paese – ha aggiunto – hanno dimostrato credibilità e capacità organizzativa costruendo nel tempo un prestigio riconosciuto a livello globale”.

Richiamando le analisi economiche condotte dalle Università Bocconi di Milano, Ca’ Foscari di Venezia e Sapienza di Roma, Malagò ha citato gli effetti positivi delle Olimpiadi sull’economia, “con una crescita stimata dello 0,25% del PIL nel trimestre successivo ai Giochi”.

“Questa eredità – ha concluso – non riguarda solo gli impianti e le infrastrutture, ma soprattutto la capacità di proiettare Milano e la Lombardia in una prospettiva di sviluppo e attrattività internazionale”.

