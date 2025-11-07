OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, SINDACO SALA: SFIDA VINTA GRAZIE ALLA REPUTAZIONE DEL TERRITORIO E AL LAVORO DI SQUADRA DELLE ISTITUZIONI 

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala al Mind di Rho, Milano, per prendere parte allassemblea 2022 di Assolombarda. Milano 30 Maggio 2022 ANSA / MATTEO BAZZI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2025.  Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’evento ‘Lombardia al centro della sfida olimpica’ a Palazzo Lombardia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni per il successo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

“Grazie alla sinergia tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Governo e CONI – ha detto – i lavori stiano procedendo secondo i tempi previsti e i finanziamenti sono confermati. Abbiamo meritato questa sfida costruendo una reputazione solida e credibile per il nostro territorio e ora dobbiamo coinvolgere la cittadinanza e dare calore a questa grande opportunità. L’obiettivo è lasciare una legacy positiva, assicurando sostenibilità e benefici duraturi per i territori coinvolti. “Siamo qui perché abbiamo lavorato tutti insieme, senza divisioni, e ora è il momento di attivare energia e partecipazione”.

