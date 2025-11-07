OLIMPIADI. PALAZZO LOMBARDIA, ZAFARANA (ENI): SPORT ED ENERGIA LUNGUAGGIO UNIVERSALE CHE ACCOMUNE POPOLI E CULTURE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025 – Quali sono i punti di contatto e i valori comuni che avvicinano un colosso come l’Eni alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026? La domanda è stata rivolta a Giuseppe Zafarana, amministratore delegato di Eni SpA, che è intervenuto al panel ‘Dalla sfida fino all’eredità: infrastrutture, sostenibilità e nuove connessioni’, nell’ambito dell’evento ‘La Lombardia al centro della sfida olimpica’, oggi a Palazzo Lombardia.

“Siamo vicini alle Olimpiadi per due ragioni fondamentali – ha spiegato il numero uno di Eni -. In primo luogo da un punto di vista valoriare, in secondo luogo per un aspetto ‘ più pragmatico. Dal punto di vista valoriale Eni è accomunata per molti versi dall’attività sportiva. Lo sport, per sua natura ha una connotazione globale, mondiale, internazionale, con una quantità di differenze in 64 paesi al mondo. Così come lo sport è una lingua universale che diventa strumento di incontro tra popoli, persone, culture diverse – ha proseguito Zafarana – lo stesso vale per l’energia. L’energia è un bisogno universale che può diventare un grande strumento di incontro tra culture diverse, come è avvenuto nella storia di Eni, a partire dall’approccio di Mattei. Secondo una dimensione più pragmatica il fatto che le Olimpiadi siano un evento mondiale, a cui partecipano in tutti i paesi del mondo, e rappresentano perciò un veicolo straordinario per raccontare al mondo come Eni e come l’Italia affrontano la transizione energetica”.

Oltre a questo, Zafarana ha poi ricordato altri punti di contatto: “uno sano spirito di competizione e rispetto delle regole, che è alla base dello sport, ma anche del nostro essere presente sui mercati mondiali nei riguardi dei nostri competitor”. Per concludere anche che “Lo sforzo continuo di migliorarsi, nel nostro caso attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, per raggiungere e superare dei record, proprio come avviene nell’attività sportiva”.