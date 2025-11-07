Rapina a mano armata a Buccinasco, la dichiarazione del sindaco Rino Pruiti

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 7 novembre 202 – ” Questa mattina – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – è avvenuta una rapina a mano armata ai danni della sala giochi Sisal di via Mulino, a Buccinasco. I malviventi, con volto coperto, si sono impossessati di circa 4.000 euro in contanti.

Esprimo tutto il mio sdegno e la mia preoccupazione per un episodio gravissimo che genera paura e insicurezza tra i cittadini.

Da tempo chiedo con forza alla Questura e alla Prefettura un’attenzione maggiore e controlli più costanti in quella zona, che purtroppo è spesso frequentata da soggetti senza fissa dimora o provenienti dalla periferia milanese, spesso noti alle forze dell’ordine.

Come Amministrazione continueremo a sollecitare interventi e maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, confermando il massimo impegno della Polizia locale, perché Buccinasco è e deve restare una città sicura, dove nessuno si senta abbandonato.

Confido che le indagini portino presto all’individuazione dei responsabili e confermo la massima collaborazione, anche mettendo a disposizione come sempre gli impianti di videosorveglianza”.

Redazione