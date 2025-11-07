Riqualificazione della SP ex SS “Paullese” a San Donato: asfalto high-tech e cantieri notturni per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025 – La Città metropolitana di Milano ha avviato un intervento di riqualificazione sulla SP ex SS 415 “Paullese”, l’arteria che collega Milano all’area sud-est della Lombardia e che ogni giorno è percorsa da migliaia di veicoli pesanti e pendolari.

Tra il km 0+000 e il km 1+750, a San Donato Milanese, si sta effettuando il rifacimento totale della pavimentazione, un intervento da 600mila euro, lavorando una corsia alla volta sulle due carreggiate separate dallo spartitraffico. Tutto in orario notturno, per non penalizzare i pendolari e garantire la sicurezza delle maestranze e degli automobilisti.

In direzione Milano la carreggiata verrà completamente ricostruita con il conglomerato bituminoso ad alto modulo (HARD), l’asfalto “da autostrada” che assicura maggiore resistenza ai carichi eccezionali, dura di più e distribuisce meglio il peso dei tir, riducendo crepe e buche anche dopo anni di stress.

Secondo Daniela Caputo, consigliera delegata alle Infrastrutture: ”La Paullese è un’infrastruttura strategica per la mobilità sovracomunale di ben tre province lombarde, questo intervento rappresenta un nuovo passo in avanti nel percorso di costante miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete stradale. Lavorare di notte ci permette di essere veloci e rispettosi della vita quotidiana di chi si sposta all’alba o torna a casa la sera. Il nostro impegno è teso a rendere le strade più sicure, decongestionate e moderne”.