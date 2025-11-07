Vigevano-Malpensa. Scurati (Lega): “Parte la Tratta C da Albairate a Ozzero: nuovo tassello di un’opera strategica per il territorio”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 novembre 2025 – In merito alla firma del contratto tra ANAS S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SALC S.p.A. – Pro Tech per la realizzazione della Tratta C, da Albairate ad Ozzero, della Superstrada Vigevano-Malpensa, è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati: “Con soddisfazione vediamo concretizzarsi un nuovo importante tassello di un’infrastruttura strategica per tutto il territorio, che abbiamo fortemente voluto e che va ad implementare la mobilità di tutto il sud-ovest milanese. Si tratta di un intervento di ben 95 milioni di euro, propedeutico alla realizzazione dell’intero tracciato, un’opera che ha saputo superare anche i ricorsi dei professionisti del No”.

“Come Lega continueremo a seguire con attenzione l’iter autorizzativo ed i lavori di questa opera, nonché a lavorare per il raddoppio ferroviario che riteniamo altrettanto indispensabile” conclude Scurati.