Al Centro Schuster il Convegno Caritas, Delpini: “Milano una città irrequieta”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2025 – Al Centro Schuster si è svolto il Convegno Caritas, al termine dell’anno che ha segnato il 50° della Caritas Ambrosiana, nel corso della quale si è ringraziato Luciano Gualzetti, che pochi mesi fa, dopo dieci anni alla guida dell’organismo diocesano, ha passato il testimone a Erica Tossani e don Paolo Selmi come nuovi direttori di Caritas Ambrosiana.

Al termine del Convegno, l’Arcivescovo di Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti, rispondendo alla domanda su come sia Milano oggi, ha dichiarato che “Milano oggi è una città irrequieta” per le disparità sociali e il problema della casa, tra forze buone che operano per il bene comune e tante situazioni difficili. L’anno scorso, nel Discorso alla Città, Delpini aveva detto che la città era “stanca”. Oggi, irrequieta.

