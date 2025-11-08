(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2025 – Brescia ospiterà la 98ª Adunata nazionale il secondo fine settimana di maggio 2027. Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Alpini riunito nella seduta dell’8 novembre, preferendola a Verona.

La “Leonessa d’Italia”, così chiamata per l’eroica resistenza all’occupazione austriaca durante il Risorgimento, è la terza volta che accoglie un’Adunata dopo quelle del 1970 e il 2000, in un territorio d’eccezionale vocazione per le penne nere, non a caso è stato una zona prediletta per il reclutamento delle Truppe Alpine (ricordiamo i battaglioni Edolo, Vestone, Valchiese, Monte Adamello, Valle Camonica, Monte Suello e Monte Tonale) ed è una delle Sezioni dell’Associazione più numerose, con più di 11mila associati. Inoltre, nella sola provincia di Brescia l’Ana conta altre due corpose Sezioni, Vallecamonica e Salò – “Monte Suello”.

L’organizzazione dell’Adunata entrerà nel vivo a metà del prossimo anno quando Genova passerà il testimone agli alpini bresciani guidati dal presidente Enzo Rizzi. #adunatalpini2027