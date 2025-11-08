Convegno a Milano: Expo, San Siro e Olimpiadi. Opportunità e ricadute positive per il futuro di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2025 – Associazione Democratici per Milano organizza per giovedì 20 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli in Via Fabio Filzi 22 a Milano il convegno dal titolo “Expo, San Siro e Olimpiadi. Opportunità e ricadute positive per il futuro di Milano”.

Programma:

Expo, San Siro e Olimpiadi. Opportunità e ricadute positive per il futuro di Milano

Giovedì 20 novembre | Ore 17.30 | Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli | Via Fabio Filzi 22, Milano

Coordina Carlo Borghetti

Introduce Arianna Censi

Intervengono:

Alessandro Capelli | I grandi eventi e la Milano del futuro

Anna Scavuzzo e Barbara Pollastrini | A 10 anni da Expo, cosa ci lascia e quale futuro possibile per Milano

Luca Elia e Maria Rita Vergani | Il dopo Expo, i grandi eventi e la Grande Milano

Gaia Romani e un Contributo sul Dossier Olimpico | Le olimpiadi, un’altra opportunità per Milano

Beatrice Uguccioni, Manuel Sciurba, Fabio Bottero | Cosa deve lasciare San Siro a Milano

Conclude: Silvia Roggiani