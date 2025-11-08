Milano. Inaugurata la nuova sede nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 novembre 2025 – Dopo 21 mesi di cantiere, ieri è stata inaugurata a Milano la nuova sede nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Un progetto ambizioso di oltre 900 metri quadri che offre spazi moderni e funzionali dedicati al coordinamento operativo e alle attività istituzionali del Corpo.

La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili, militari e istituzionali, tra cui il Capo del Dipartimento Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico, Maurizio Dellantonio, l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia, Romano La Russa, e il Presidente generale del CAI – Club Alpino Italiano, Antonio Montani. Un ringraziamento particolare va ad AREU e all’ASST Gaetano Pini-CTO per il supporto e la collaborazione in tutte le fasi del progetto, e al CAI per l’ospitalità garantita fino a oggi alla sede nazionale del CNSAS. Il Soccorso Alpino e Speleologico continua a guardare al futuro, fedele alla sua missione: soccorso, professionalità e solidarietà.

