RUBA UNA VALIGIA CON OGGETTI DI VALORE: ARRESTATO A MALPENSA GIOVANE OLANDESE DI ORIGINI ALGERINE

(mi-lorenteggio.com) Malpensa, 8 novembre 2025 – Nella serata di mercoledì 5 novembre, la Polizia di Stato di Malpensa ha arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un cittadino olandese di origini algerine di 20 anni, sorpreso mentre tentava di fuggire con una valigia appena sottratta a un passeggero indiano.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia della Polizia di Frontiera Aerea nei pressi dell’area adibita al noleggio di veicoli del Terminal 1 dello scalo aeroportuale di Malpensa mentre, inseguito da un altro uomo, si stava allontanando velocemente, trasportando un borsone di marca.

Dai primi accertamenti esperiti dagli agenti è emerso che il giovane aveva poco prima approfittato di un momento di distrazione del turista indiano, che stava terminando la procedura di noleggio di un veicolo, per impossessarsi del suo bagaglio (contenente un computer portatile, documenti, carte di credito e contanti, per un valore complessivo di 3000 euro) ed allontanarsi celermente, inseguito dalla vittima del furto.

I Poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto del giovane, incensurato e senza fissa dimora, riconsegnando il bagaglio al legittimo proprietario.

In sede d’udienza di giudizio per direttissima il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, disponendo la condanna a 10 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di 200 euro di multa, con sospensione della pena.