TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dall’11 al 16 novembre

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

11 – 16 novembre

11 novembre

12.00 Conferenza | Architexture. Archivi: spazio, rete, ambiente

Ingresso libero, previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori presentano una giornata di studi dedicata a esplorare il ruolo degli archivi nella cultura contemporanea, articolata lungo tre direttrici fondamentali: gli archivi come spazio, che da depositi chiusi e invisibili si trasformano in luoghi aperti, trasparenti e partecipativi; gli archivi come rete, digitali e condivisi, arricchiti dal contributo degli utenti e capaci di generare nuova conoscenza collettiva; e infine gli archivi come ambiente, una prospettiva che invita a riflettere sul futuro sostenibile della conservazione. Queste tre dimensioni si intrecciano e si confrontano nel corso della conferenza, arricchendosi nelle molteplici prospettive dei professionisti coinvolti: archivisti e architetti, filosofi e artisti, studiosi di digital humanities e curatori.

18.30 Presentazione volume | Arduino Cantàfora. L’immagine e il tempo

Ingresso libero, previa registrazione: triennale.org

Presentazione dell’ampia monografia, pubblicata da Silvana Editoriale, che celebra più di cinquant’anni di attività di Arduino Cantàfora. Artista e architetto, classe 1945, Cantàfora è una figura centrale della cultura europea contemporanea. Attraverso un percorso visivo fatto di immagini e testi inediti, questo volume, di oltre 300 pagine, svela l’universo di Cantàfora ed è un invito a scoprire e riscoprire l’opera di un artista che ha saputo trasformare la pittura in un ponte tra memoria e sogno, tra architettura e poesia, sin dalle prime opere come l’emblematica La Città analoga, dipinto monumentale realizzato per la 15a Triennale di Milano del 1973. La sua opera riflette un profondo dialogo con la classicità e un’attenzione al valore simbolico dello spazio. Docente in importanti atenei, in Europa e Stati Uniti, ha influenzato intere generazioni. Intervengono: Arduino Cantàfora, architetto, pittore e scenografo; Antonio Colombo, gallerista; Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program, Triennale Milano; Michael Jakob, professore di Storia e teoria del paesaggio a Ginevra e Mendrisio, saggista e curatore, autore del docufilm Arduino Cantàfora. Il tempo sospeso, e uno degli autori nella monografia presentata; Franco Raggi, architetto e designer.

19.00 Incontro | Musica infinita. Radio, dj set ed eventi

Ingresso libero, previa registrazione: triennale.org

Il nuovo appuntamento di Musica infinita – rassegna in Voce Triennale dedicata alla musica classica e contemporanea curata da Francesco Fusaro – è incentrato sul mondo delle radio e degli eventi. Dalla selezione musicale alla creazione di comunità: radio indipendenti, dj e curatori raccontano come stiano aprendo nuove strade per la musica classica e contemporanea, rendendola così più accessibile, sostenibile e radicata in un’esperienza condivisa. Con: Shari DeLorian, artista e fondatore di Classical Hooligans; Luisa Santacesaria, musicista, musicologa e curatrice; Daria Challah, presentatrice e curatrice. Interprete: Andrea Agrati, clarinetto. Si eseguono due composizioni di Luciano Berio nel centenario della sua nascita.

19.30 Spettacolo | Michel – The Animals I Am – Chiara Bersani

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Michel – The Animals I Am nasce come evoluzione de L’ANIMALE (2021), assolo creato e interpretato da Chiara Bersani, che rielaborava i codici del balletto classico su un corpo divergente, segnato dall’osteogenesi imperfetta. Nel 2022, nell’ambito di FOG Triennale Milano Performing Arts Festival, l’assolo viene trasmesso a Veronica Tulli, performer che condivide con Chiara Bersani lo stesso disordine genetico. Nel 2025 il progetto evolve in una versione corale: tre performer con disabilità danno vita a Michel – The Animals I Am, superando l’idea dell’artista disabile come “eccezione” isolata. L’artista si ispira a Michel Petrucciani, pianista jazz con la sua stessa condizione genetica, spesso celebrato come “genio”. Il lavoro, dando spazio a corpi diversi, nuove possibilità espressive e forme di rappresentazione, dissolve il concetto di unicità attraverso una dichiarazione politica che sfida i paradigmi della danza e dell’arte performativa. In replica il 12 novembre alle ore 19.30

11 – 16 novembre

BookCity Milano 2025

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Torna in Triennale la quattordicesima edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura. Il focus dell’edizione 2025 è “Il potere delle idee / Le idee del potere”, per promuovere una riflessione collettiva sulla relazione a due vie fra le idee e il potere. In questo dibattito il libro rappresenta il luogo dove si sedimentano le intuizioni, le memorie e il racconto delle quotidiane relazioni fra esseri umani, e dove possono prendere forma futuri possibili. I libri sono strumenti di conoscenza e di empatia, capaci di restituire la complessità del reale e, allo stesso tempo, di immaginare nuovi orizzonti. La città come teatro di un enorme dibattito sulle storie del passato, del presente e del futuro, nella consapevolezza che i libri siano un patrimonio necessario per immaginare e progettare il futuro individuale e collettivo.

12 novembre

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program di Triennale Milano.

19.00 Incontro | Orbita. Actually Live – Il futuro invecchia bene La grande

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale presenta un nuovo appuntamento di Orbita, serie di eventi in collaborazione con Chora e Will che spaziano da podcast live, interviste, stand up comedy e momenti musicali. Viviamo più a lungo che mai, ma cosa significa davvero “invecchiare” oggi? In questo Actually Live viene raccontato come consapevolezza personale, nuovi modelli di cura e tecnologie stanno trasformando la longevità: da sfida collettiva a opportunità per ripensare il futuro, un giorno alla volta. Intervengono: Virginia Gambardella, Founder di Qura e Content Creator; Umberto Giolito, Head of digital sales, omnichannel & marketing UniSalute; Riccardo Haupt, CEO di Chora & Will Media.

21.00 Dj set | Rapture – Nicola Guiducci & Pinky

Dj set a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Rapture è la nuova serata mensile di clubbing in Voce Triennale, nata da un’idea di Pinky Rossi e Nicola Guiducci, che intreccia memoria sonora, ricerca artistica e sperimentazione contemporanea. Il primo appuntamento si articola in due momenti complementari: nell’anticamera di Voce una performance della special guest NicoNote, artista trasversale tra musica, teatro e performance; in Voce Nicola Guiducci, figura storica del clubbing milanese, costruisce un dj set unico a partire dal suo archivio sonoro, frutto di oltre quarant’anni di esperienze, visioni e trasformazioni, per fondere le pulsazioni del passato con le sensibilità del presente.

13 novembre

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

10.00 – 18.00 Conferenza | Tra lo sguardo e le cose. La vetrina e il display dell’immaginario

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale presenta una giornata di studi organizzata in collaborazione con Luisella Farinotti, Anna Franceschini e l’Università IULM di Milano. L’incontro esplora la dimensione estetica, mediale e culturale della vetrina come fenomeno centrale della cultura visiva contemporanea. Il simposio riunisce studiosi, curatori e artisti internazionali. Il progetto mira a colmare una lacuna critica, analizzando la vetrina come medium e dispositivo para-cinematografico, spazio di sperimentazione tra arte, cinema, teatro e architettura. Intervengono: Valentina Bartalesi, ricercatrice post-dottorale Bibliotheca Hertziana / Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte; Carlo Gandolfi, professore associato di architettura e progettazione urbana, Università di Parma; Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program, Triennale Milano; Barbara Le Maître, professoressa di studi cinematografici, Università Paris Nanterre; Elisabetta Modena, ricercatrice in storia dell’arte contemporanea, curatrice Università IULM di Milano; Luisella Farinotti, professoressa ordinaria di film studies ed estetica del cinema, Università IULM di Milano; Anna Franceschini, dottore di ricerca e artista, NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano; Tabea Panizzi, curatrice junior, Museo Tinguely di Basilea; Matteo Pirola, ricercatore, Università IULM di Milano; Jeppe Ugelvig, dottorando, curatore e critico, Università della California, Santa Cruz; Gerd Zillner, Direttore Frederick Kiesler Foundation.

14 novembre

10.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Cinema e musica ritrovata

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Dalla nascita del cinema, il dialogo tra musica e immagine ha segnato indelebilmente l’immaginario collettivo, ampliandosi, approfondendosi e dando vita a studi accademici, sperimentazioni, ricerche di nuovi linguaggi, nonché a interi cataloghi con migliaia di lavori. Un incontro con esperti internazionali di riferimento nel mondo della cinematografia e della musica per il cinema, in un dialogo che intreccia suono e immagine, per approfondire i legami culturali che hanno reso imprescindibile e in continua trasformazione il rapporto tra musica e film, e per riportare alla luce l’immenso patrimonio di colonne sonore che hanno segnato la nostra storia. Intervengono: Gian Luca Farinelli, Direttore Fondazione Cineteca di Bologna; Stéphane Lerouge, Universal Music France; Andrea Fabrizii, catalogue curator CAM Sugar.

11.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Musicarelli Reloaded

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il Musicarello, fenomeno popolare esploso negli anni Cinquanta, viene rivisitato in chiave contemporanea. Artisti e produttori discutono di musica, immagine e costume, raccontando come questa tradizione italiana influenzi ancora oggi la creatività delle nuove generazioni. Intervengono: Caterina Caselli, artista e produttrice discografica; Tommaso Ottomano, autore, cantante, regista e produttore discografico; Steve della Casa, critico cinematografico e direttore artistico.

12.00 – 14.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Proiezione. Il caso Mattei

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Uno tra i “cento film italiani da salvare” diventa l’occasione per un dialogo unico con il celebre regista danese Nicolas Winding Refn. Tra analisi del linguaggio cinematografico e riflessioni sul racconto di storie personali e collettive, l’incontro esplora come il cinema costruisca memoria, identità e senso di appartenenza. La conversazione è accompagnata dalla visione del film, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi direttamente con una delle voci più influenti del cinema contemporaneo. La proiezione è preceduta da una conversazione con Nicolas Winding Refn, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, e Manlio Gomarasca, regista, curatore ed editore cinematografico.

15.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Écoutez le cinéma!

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

La storia delle colonne sonore racconta le musiche che di generazione in generazione hanno costruito l’immaginario collettivo. I sentimenti, la percezione, le reazioni, il modo in cui alcune scene di film di culto si sono impresse nella nostra memoria: la musica applicata all’immagine trasforma il significato di quello che vediamo, lo modifica attraverso l’udito, condiziona e dà senso alle immagini che arrivano alla vista. Con Stéphane Lerouge, esperto internazionale di colonne sonore e restauratore di patrimoni sonori.

16.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Lo sguardo ostinato

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Susanna Nicchiarelli e Alina Marazzi, due tra le voci più originali della regia italiana, dialogano sul significato del fare cinema oggi, tra evoluzioni dei linguaggi narrativi, innovazioni dei mezzi e trasformazioni delle aspettative del pubblico. Moderate da Dario Zonta, produttore cinematografico e voce storica di Hollywood Party, le registe offrono uno sguardo privilegiato sul processo creativo, rivelando le sfide e le opportunità di un cinema in continuo mutamento.

17.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Fashion Pentagramma

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

La colonna sonora non “veste” solo un film, ma può attraversare qualsiasi campo dell’arte, della cultura e in generale della società. Il dialogo tra Luca Stoppini, Direttore artistico “ICON” e consulente scientifico del dipartimento moda di Triennale Milano, e Frédéric Sanchez, sound design e produttore musicale francese, permette di approfondire e illustrare il legame che può esistere tra la musica e la moda. Come si possono associare un vestito e un suono? Quali forme e quali colori sono nascosti tra le linee dell’espressione musicale? Il panel di questo evento si sviluppa a cavallo tra i linguaggi e come un ponte tra le diverse sensibilità artistiche.

18.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Frequenze visive

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il cinema e la musica secondo uno dei registi, scenografi e produttori più audaci del panorama contemporaneo. Nel suo incontro con l’attore, regista e produttore italiano Manlio Gomarasca, Nicolas Winding Refn ci offre la possibilità di entrare nei sentieri della sua immaginazione cinematografica, nel suo sentire musicale in relazione all’immagine, e nell’origine delle storie e dei personaggi che ci fa incontrare sullo schermo. Autore di titoli iconici come Drive, Only God Forgives e The Neon Demon, Refn ha esplorato anche nuovi linguaggi con serie televisive (Too Old to Die Young, Copenhagen Cowboy) e progetti artistici innovativi, come la mostra collaborativa Satellites con Hideo Kojima. Un evento imperdibile per scoprire i percorsi creativi di un regista che ha ridefinito il linguaggio del cinema contemporaneo, con uno sguardo privilegiato sul suo mondo sonoro e visivo.

18.15 Presentazione volume | Il Pensiero dell’architettura

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale presenta una collana di testi che riflette sul fenomeno architettonico che annovera i contributi teorici dei maggiori architetti internazionali: da Rafael Moneo ad Adam Caruso, da Alberto Campo Baeza al collettivo Harquitectes, da Mario Botta a Carlos Martí Arís, sino a Fernando Espuelas e così via, offrendo un panorama inedito del dibattito dell’architettura contemporanea. Intervengono: Simona Pierini, docente di Progettazione dell’architettura e di Teoria e critica dell’architettura, Politecnico di Milano, e Direttrice della collana “Il Pensiero dell’architettura”; Aldo Aymonino, già docente di Progettazione Architettonica, Università IUAV; Carlo Gandolfi, docente di Composizione architettonica e urbana, Università di Parma.

19.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Dj set. CAM Sound System

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Cam Sound System è il collettivo musicale di Cam Sugar, etichetta discografica specializzata nella riscoperta del grande patrimonio sonoro italiano, tra colonne sonore d’autore, rarità library e gemme jazz-funk. Il Sound System nasce come piattaforma dinamica e fluida, in cui dj, producer e musicisti si alternano per dare nuova vita a suoni del passato con uno spirito contemporaneo, tra selezioni raffinate e vibrazioni da dancefloor. In Voce Triennale, una serata con un dj set di Andrea Fabrizii, catalogue curator CAM Sugar.

21.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Concerto. Lorenzo Senni

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

“Pointillistic trance”, così il produttore, compositore e artista multidisciplinare Lorenzo Senni ha battezzato la propria musica. In una serata di electronic dance music, Senni ci accompagna nel vivo del suo mondo sonoro, alla scoperta di una personale sensibilità artistica che la critica ha definito come “una musica rave atipica, euforica e genuinamente sperimentale”.

15 novembre

10.30 – 12.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Laboratorio. Future Sounds. Free Youth Orchestra

Laboratorio consigliato alle bambine e ai bambini di tutte le età

Evento sold out

Un laboratorio aperto, inclusivo e vibrante dove la musica diventa gioco, libertà e scoperta. La Free Youth Orchestra, charity fondata in memoria di Tom Relleen, offre a bambini e bambine di tutte le età l’opportunità di esplorare il suono senza barriere: strumenti reali, sintetizzatori, pedali, nastri, chitarre elettriche e tanta curiosità condivisa. Guidati da Marta Salogni, produttrice e sound engineer di fama internazionale, i piccoli musicisti danno vita ai “suoni del futuro”: un’orchestra libera, radicata nella comunità e animata dallo spirito di chi crede che la musica debba essere per tutti.

12.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Proiezione. The Brutalist

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Compositore e artista londinese, Daniel Blumberg ha vinto l’Oscar e il BAFTA 2025 per la Migliore colonna sonora con The Brutalist di Brady Corbet, un film che intreccia architettura, memoria e identità. La sua musica – registrata in spazi non convenzionali e costruita come un paesaggio emotivo in continua tensione – accompagna la vicenda dell’architetto László Tóth, sopravvissuto all’Olocausto e in cerca di riscatto nella nuova America. La proiezione è preceduta da una conversazione tra Daniel Blumberg, compositore, polistrumentista, cantante, e Dario Zonta, conduttore di Hollywood Party, produttore cinematografico. Sarà l’occasione di approfondire l’intreccio tra film e nuovi linguaggi sonori, di interrogarsi su come la musica possa interfacciarsi con la cinematografia e su come un compositore possa immaginare il suo mondo sonoro.

16.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. The Lebanese Armenian Music Experiment

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un viaggio sonoro nel cuore dell’incontro tra culture, dove le vibrazioni del Libano si fondono con le melodie e i ritmi dell’Armenia. In questa listening session speciale, Beirut Groove Collective – ensemble londinese di dj, crate diggers, appassionati di musica e artisti, attivo dal 2009 e noto per il celebre BGC All-Nighter di Beirut – esplora le connessioni musicali e le influenze che hanno dato vita a un linguaggio ricco, emotivo e sorprendentemente moderno. Dalle sonorità funk e soul degli anni Settanta alle gemme psichedeliche e folk più rare, The Lebanese Armenian Music Experiment è un tributo alla creatività di una scena capace di unire tradizione e sperimentazione, radici e libertà sonora.

17.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una visita guidata con focus sulla mostra We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica, che invita a scoprire una storia alternativa dell’architettura, vista attraverso il punto di vista dei microbi. We the Bacteria esplora il legame profondo tra la nostra salute, l’architettura e la biodiversità microbica che ci circonda. Partendo dalla storia del microbioma, che ha accompagnato la nostra specie per miliardi di anni, il percorso guida i visitatori in un viaggio affascinante dalle origini della vita sulla Terra fino alla relazione tra l’ambiente costruito e le malattie del nostro tempo. Concludendo con visioni futuristiche di come vivere in armonia con i microbi, questa mostra ci invita a riflettere sulle disuguaglianze ambientali e sociali, proponendo nuovi modi di pensare l’architettura e la salute.

17.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. La paura ha un suono: Lamberto Bava e Claudio Simonetti

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In occasione del 40° anniversario di Demoni, cult del cinema horror italiano, un talk speciale dedicato al film e alla sua indimenticabile colonna sonora. L’incontro vede la partecipazione di due protagonisti d’eccezione: Lamberto Bava, regista e maestro dell’horror italiano, e Claudio Simonetti, compositore e fondatore dei leggendari Goblin, autore di alcune delle musiche simbolo del cinema di genere. Durante la conversazione, Bava e Simonetti ripercorrono la genesi del film del 1985, svelando aneddoti di lavorazione, retroscena creativi e il processo che ha portato alla realizzazione della potente colonna sonora che ha contribuito a rendere il film un fenomeno internazionale. Il talk è moderato da Manlio Gomarasca, giornalista, scrittore e cofondatore della rivista “Nocturno”, in un viaggio tra cinema, musica e cultura pop, celebrando un titolo che continua a influenzare registi, musicisti e appassionati di horror di tutto il mondo.

18.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Fellini by Rota

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Amarcord, La strada, Casanova, Prova d’orchestra… Il sodalizio tra Nino Rota e Federico Fellini è uno degli esempi più straordinari di collaborazione tra compositore e regista nella storia del cinema. La loro intesa era così profonda che la musica non accompagnava solo le immagini: la definiva e amplificava, diventando parte integrante del film. In questa listening session In Voce Triennale si ascoltano le musiche che Rota ha creato per i film di Fellini, un patrimonio culturale universale, esplorando come due artisti possano arrivare a una simbiosi totale: come ha scritto Un’occasione per comprendere come immagini e suoni possano fondersi in un’unica opera, e per riscoprire la magia di un dialogo creativo che ha segnato la storia del cinema italiano e mondiale. Con: Andrea Fabrizii, catalogue curator CAM Sugar.

21.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Concerto. Emile Mosseri. Recomposed

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Pianista, cantante e compositore, Emile Mosseri trasforma l’esperienza umana in musica. La sua capacità di raccontare storie attraverso il suono lo ha reso uno dei nomi più originali della scena musicale contemporanea, firmando colonne sonore acclamate come Minari e The Last Black Man in San Francisco, e conquistando una candidatura agli Oscar. Mosseri porta per la prima volta in Italia la sua musica dal vivo, tra radici indie e rock e un linguaggio sonoro personale e profondamente evocativo.

23.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Dj set. Beirut Groove Collective

Dj set a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Il Beirut Groove Collective, ensemble londinese di dj, crate diggers e musicisti, è noto per il celebre BGC All-Nighter di Beirut e per il suo sound distintivo che unisce funk, soul, rock psichedelico, Arabic disco, jazz e rare gemme da tutto il mondo. Guidati da Ernesto Chahoud, Natalie Shooter e Jackson Allers, i loro dj set sono viaggi sonori che attraversano generi, epoche e tradizioni, trasformando ogni esibizione in un’esperienza collettiva unica e trasversale, in cui la musica lancia un potente messaggio di libertà e pace.

16 novembre

10.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Proiezione. Sonorizzazione elettronica di cortometraggi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

La sovrapposizione di immagini e musica dal vivo rievoca una pratica affascinante nata oltre un secolo fa, quando i film muti venivano accompagnati da pianisti o piccoli ensemble che ne amplificavano l’emozione e il ritmo narrativo. Quella tradizione, capace di trasformare ogni proiezione in un’esperienza unica e irripetibile, rivive oggi con forza nuova: la musica elettronica dialoga con lo scorrere delle immagini, costruendo una tridimensionalità sonora che avvolge lo spettatore e ne intensifica la partecipazione emotiva e sensoriale. Celebriamo questa antica arte con la proiezione di una selezione di corti sonorizzati dal vivo, realizzata in collaborazione con l’archivio della Cineteca di Bologna. Un omaggio alla memoria del cinema e alla sua inesauribile capacità di rinnovarsi attraverso la musica.

11.30 – 13.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Proiezione. Infinity: According to Florian

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale ospita una proiezione del KyivMusicFilm, festival ucraino dedicato ai film musicali e culturali, che quest’anno non ha potuto svolgersi nel suo paese d’origine. Infinity: According to Florian del regista Oleksiy Radynski racconta la storia di Florian Yuriev, architetto e musicista ucraino, la cui visione artistica fonde colore, struttura e suono in un’opera d’arte totale. La proiezione è preceduta da una conversazione con i curatori del collettivo KyivMusicFilm.

12.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Proiezione. Climax

Proiezione a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale presenta la proiezione di Climax (2018, Francia) accompagnata da un incontro con il regista Gaspar Noé in dialogo con Manlio Gomarasca, caporedattore di “Nocturno Cinema”. Ambientato a metà degli anni Novanta, il film segue una compagnia di giovani ballerini francesi che, dopo un’intensa sessione di prove in un edificio scolastico isolato, si abbandonano a un after-party destinato a trasformarsi in un incubo psichedelico, una discesa collettiva nella follia, catturata dallo sguardo ipnotico e visionario di Noé.

15.30 – 17.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Laboratorio. Future Sounds. Free Youth Orchestra

Laboratorio consigliato alle bambine e ai bambini di tutte le età

Evento sold out

16.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Cinematic World of Ennio Morricone

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un incontro dedicato all’universo cinematografico e sonoro del compositore Ennio Morricone, raccontato attraverso lo sguardo di due protagoniste di primo piano dell’industria internazionale. Mary Ramos, music supervisor e storica collaboratrice di Quentin Tarantino, ha supervisionato colonne sonore come Django Unchained, Once Upon a Time… in Hollywood e The Hateful Eight (per il quale Morricone ha vinto l’Oscar, il BAFTA e il Golden Globe), collaborando anche con registi e produttori di fama mondiale come Aaron Sorkin, Robert Rodriguez e Tom McCarthy. Accanto a lei, Holly Adams, consulente e analista dell’industria cinematografica, ha contribuito a grandi produzioni tra cui No Time to Die, Nomadland, The Shape of Water, The Favourite e Once Upon a Time… in Hollywood, guidando campagne di rilascio con partner come Netflix, Sony, Disney e BBC. Moderato da Dario Zonta, il talk esplora la capacità di Morricone di trasformare il linguaggio del cinema attraverso il suono, mettendo in dialogo la sua opera con la contemporaneità e il ruolo della supervisione musicale nella cinematografia di oggi.

16.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Sounds and Visions

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Manlio Gomarasca incontra Gaspar Noé, regista, sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia argentino affermato in tutto il mondo. Noé, con il suo “cinema del corpo”, la sua “brutale intimità” e la sua poetica cruda, ha un impatto unico e personale sul pubblico internazionale che ammira il suo lavoro. Il suo stile è associato alla New French Extremity, una corrente artistica cinematografica considerata estrema, trasgressiva e caratterizzata dalla rappresentazione senza filtri di scene di violenza fisica e sessuale. Anche il suo rapporto con lo spettatore travalica la tradizione, attraverso un rapporto di tensione e provocazione: nel film Seul contre tous, per esempio, una didascalia avverte il pubblico che ha solo 30 secondi per lasciare la sala prima del violento climax finale. Il dialogo tra l’artista argentino e Gomarasca permette di comprendere quale sia la poetica che si esprime attraverso questa visione così radicale della cinematografia, e in che modo il mondo dei suoni possa amplificare e veicolare con ancora più impatto questo modo estremo di usare le immagini.

17.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale organizza una visita guidata con focus sulla mostra Cities. L’esposizione esplora come le città, da sempre luoghi di incontro e possibilità, siano oggi anche teatri di disuguaglianze crescenti. Attraverso trentacinque installazioni site specific firmate da autori provenienti da oltre trenta Paesi, la visita guidata accompagna i partecipanti alla scoperta di visioni alternative di sviluppo e convivenza. Un’occasione per interrogarsi su come lo spazio urbano possa tornare a essere strumento di equità, relazione e futuro condiviso.

17.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Grand Soundtrack Hotel

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Gli hotel – con le loro architetture, suoni, musiche, persone, vite – hanno alimentato in numerose occasioni gli immaginari cinematografici, divenendo quasi dei protagonisti delle pellicole stesse: da Shining a The Grand Budapest Hotel a Four Rooms, per fare alcuni esempi. Attraverso il contributo del giornalista e critico cinematografico Mattia Carzaniga, della giornalista musicale Egle Santolini e dell’architetto Davide Fabio Colaci, durante l’incontro, moderato da Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program di Triennale, vengono intrecciate narrazioni e visioni sul tema, all’insegna dello scambio tra le discipline.

18.30 SLAM – Sounds Like a Movie | Incontro. Omaggio a Morricone

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Due compositori, due pianisti, due percorsi di livello altissimo nella musica ma diametralmente differenti tra loro: il Premio Oscar Nicola Piovani dialoga con il jazzista di fama internazionale Enrico Pieranunzi, in un incontro tra due grandi personalità della musica internazionale. L’occasione è quella di dialogare sul percorso artistico, umano e musicale di una delle icone della musica da film, Ennio Morricone, approfondendone la tecnica compositiva, l’ispirazione, l’origine dei capolavori, insieme al percorso di vita e di pensiero. Un’occasione per un intervento di Walter Veltroni, presidente della Fondazione Ennio Morricone. La Fondazione sarà un luogo che raccoglierà il catalogo di partiture originali, il materiale fotografico e audiovisivo e l’archivio di un personaggio che ha cambiato per sempre il percorso della musica da film e non.

21.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Concerto. Dustin O’Halloran & ensemble

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Pianista e compositore tra i più raffinati della scena contemporanea, Dustin O’Halloran ha costruito una carriera internazionale che abbraccia musica da camera, elettronica e colonne sonore per cinema e TV. Dopo gli esordi con il duo indie Devics, ha pubblicato album solisti acclamati come Silfur e 1 0 0 1, quest’ultimo per l’etichetta Deutsche Grammophon, e ha fondato il duo A Winged Victory for the Sullen con Adam Wiltzie, collaborando con coreografi come Wayne McGregor e Fukiko Takase. La sua musica ha accompagnato film di Sofia Coppola (Marie Antoinette) e opere premiate al Sundance come Like Crazy. Ha ricevuto un Emmy Award per la serie Transparent e una nomination all’Oscar per la colonna sonora di Lion, composta insieme a Volker Bertelmann (Hauschka). In questo concerto, O’Halloran si esibisce con il suo ensemble, offrendo un’esperienza sonora che unisce raffinatezza compositiva, sperimentazione timbrica e profonda sensibilità emotiva.

23.00 SLAM – Sounds Like a Movie | Dj set. Beirut Kangding Ray

Dj set a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

David Letellier, alias Kangding Ray, è un produttore francese tra le voci più originali della musica elettronica contemporanea. Con base a Berlino, ha fondato l’etichetta ARA, dedicata alla techno sperimentale e alla ricerca sonora. La sua musica, premiata per la colonna sonora al 78° Festival di Cannes, fonde techno, avanguardia e arte visiva, trasformando il suono in un’esperienza fisica e collettiva. Ex architetto, porta un approccio multidisciplinare che attraversa cinema, danza e installazioni audiovisive. Con progetti come Neon Chambers (insieme a Sigha) e album come ULTRACHROMA, Kangding Ray ha conquistato i palchi di festival internazionali come Sonar, Dekmantel e Berlin Atonal, imponendosi come figura di riferimento nella scena elettronica globale.