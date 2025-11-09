DEMANIO. ASTA PER 15 NEGOZI, ASSEGNAZIONI IN AFFITTO IN CENTRO E IN PERIFERIA

A bando anche uno spazio per medici di famiglia in Municipio 8

Milano, 9 novembre 2025 – Il Comune di Milano mette all’asta, per l’assegnazione in affitto, quindici negozi e sei locali a uso deposito, ai piani terra di immobili di sua proprietà.

Gli spazi si trovano sia in centro sia in periferia, hanno dimensioni comprese fra i 25 e i 140 metri quadri e saranno assegnati in locazione per 6 anni più 6 o in concessione per 12 anni.

L’avviso pubblico, rivolto a persone fisiche e a imprese, è aperto fino al 16 dicembre e comprende tre negozi in via Mercato, uno in corso Magenta e uno in corso Garibaldi, due negozi in viale Bligny, due in via Bengasi e altrettanti in via Hermada (Niguarda) e in via delle Forze Armate, uno spazio in via Santa Teresa (Chiesa Rossa) e uno in via Rimini. Cinque depositi sono in via Appennini al Gallaratese e uno in via Cabella a Baggio.

Infine, sempre in via Appennini, una ulteriore unità di 75 metri quadri viene destinata in via prioritaria, su indicazione del Municipio 8, come ambulatorio per un medico di medicina generale.

“Con questo bando – spiega l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte – continuiamo a valorizzare il patrimonio del Comune non solo come insieme di immobili, ma come risorsa viva per la città. Assegniamo spazi che possono diventare botteghe, laboratori, punti di servizio, segni concreti di una Milano che sostiene chi vuole fare impresa e, allo stesso tempo, rafforza la rete di prossimità nei quartieri. Anche l’apertura di un nuovo ambulatorio medico in Municipio 8 va in questa direzione: rendere la città più vicina, più giusta e più capace di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone”.

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Milano nella sezione “Bandi e gare”