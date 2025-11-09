E’ la settimana dell’Estate di San Martino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2025 – Il nome ha origine dalla tradizione del mantello, secondo la quale Martino di Tours, poi diventato San Martino, nel vedere un mendicante seminudo soffrire il freddo durante un acquazzone, gli donò metà del suo mantello; poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l’altra metà del mantello: subito dopo, il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite, come se all’improvviso fosse tornata l’estate. Numerosi gli eventi in Italia per questo tradizionale ricorrenza dell’11 novembre.

Redazione