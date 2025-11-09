Forestami arriva a Pozzo d’Adda con un nuovo bosco e un progetto di coinvolgimento della comunità

A Pozzo d’Adda prende il via il progetto Forestami che prevede la piantagione di oltre 1.600 alberi e arbusti. Il verde crescerà qui insieme alla comunità, attraverso un percorso triennale di ingaggio della cittadinanza ricco di attività di tutela, incremento e conoscenza del verde urbano, grazie alla collaborazione con la coop Pares

Pozzo d'Adda, 8 novembre 2025 – Forestami, il progetto che mira a incrementare il capitale naturale della Città metropolitana di Milano per migliorare la qualità dell'aria, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e rendere più vivibili le città e i contesti urbani, arriva nel Comune di Pozzo d'Adda.

“Abbiamo avviato questo progetto con Forestami nel 2022, un percorso lungo che ci ha permesso di raggiungere risultati di cui siamo davvero orgogliosi – ha dichiarato Andrea Villa, Sindaco del Comune di Pozzo d’Adda -. Desidero ringraziare la Fondazione Alia Falck per il sostegno e Pares per il lavoro svolto con la cittadinanza. Il progetto Forestami si affianca all’iniziativa complessiva che comprende anche il PNRR Forestazione, con interventi su aree molto vaste. Con l’incontro di oggi diamo avvio anche al coinvolgimento dei cittadini, per ricreare una comunità attiva: saranno protagonisti il prossimo 29 novembre, con la prima piantagione della stagione. Questa iniziativa è importante per la tutela del territorio e speriamo possa diventare un motore trainante anche per i Comuni limitrofi”.

Il progetto di Pozzo d’Adda è stato poi illustrato dal team tecnico di Forestami.

Forestami è molto più di un piano di riforestazione urbana: è una visione collettiva per migliorare la qualità della vita, la salute pubblica e la resilienza ambientale nei 133 comuni di Città metropolitana di Milano – ha dichiarato Riccardo Gini, Direttore Tecnico della Fondazione Forestami –. L’obiettivo è incentivare enti, imprese e cittadini a piantare alberi e arbusti per aumentare la copertura verde del 5% entro il 2030. Non si tratta solo di “fare numero”, ma di creare una vera infrastruttura fatta di boschi, filari, parchi e tetti verdi integrati nel tessuto urbano. La forestazione urbana è uno strumento per assorbire CO₂, mitigare il caldo, depurare l’aria e migliorare il paesaggio. Oltre a questo, Forestami è anche un progetto culturale e partecipativo che coinvolge cittadini, scuole e aziende per diffondere conoscenza ecologica e rendere ogni piantagione un gesto collettivo di cura condivisa.

Il progetto di forestazione, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Alia Falck, si concentra sull’area agricola a est di via Roma, tra la Strada Provinciale 525 e la frazione di Bettola, destinata a diventare un nuovo polmone verde a beneficio di tutta la comunità, un nuovo bosco urbano di oltre 20.500 metri quadrati, con la messa a dimora, a cura della cooperativa La Goccia, di 1.691 tra alberi e arbusti.

“La collaborazione tra Forestami e il Comune di Pozzo d’Adda rappresenta un’importante opportunità di trasformazione naturale per il territorio, con un forte valore per la comunità locale e una visione strategica più ampia che abbraccia l’intera area metropolitana – ha dichiarato Daniela Gambino, responsabile ingaggio e progettazione territoriale per Fondazione Forestami –. Il progetto si inserisce in continuità con la grande piantagione promossa dalla Città metropolitana di Milano nell’ambito del PNRR Forestazione. L’intervento prevede la creazione di un sistema integrato di aree boscate e radure, pensato per offrire uno spazio aperto alla fruizione della natura e per favorire attività legate al benessere e alla vita all’aria aperta. Sul lato nord, un filare di ciliegi selvatici e aceri campestri accompagnerà il futuro percorso di accesso all’area naturale. L’obiettivo del progetto è restituire alla comunità un grande polmone verde nel paesaggio agricolo, un luogo che crescerà insieme ai cittadini e nuove consapevolezze ambientali”.

Prende il via anche il progetto di ingaggio della cittadinanza, in collaborazione con Pares società cooperativa. Presentata oggi, sabato 8 novembre, presso la Sala delle Colonne nel plesso scolastico “Le ali della libertà”, l’iniziativa a Pozzo d’Adda ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, scuole, associazioni e istituzioni locali nella creazione e cura condivisa di nuove aree verdi, promuovendo la consapevolezza dei benefici ambientali e sociali della forestazione urbana. Un programma triennale di partecipazione e sensibilizzazione degli abitanti e dei soggetti attivi sul territorio permetterà la diffusione della conoscenza e la tutela attenta del nuovo verde urbano.

Vittorio Pirotta, Assessore all’Edilizia Privata, Urbanistica e Natura del Comune di Pozzo d’Adda ha dichiarato “Poter contare sulla presenza di comunità consapevole del valore della terra e della natura è di fondamentale importanza per preservare e prenderci cura del territorio in cui viviamo”.

Attraverso incontri, laboratori e giornate partecipate, il progetto intende favorire la nascita di una “comunità di tutela”, ovvero gruppi di cittadini impegnati nella manutenzione e nella valorizzazione degli spazi verdi.

“Sostenere progetti che uniscono l’incremento di capitale naturale alla partecipazione civica significa per Fondazione Alia Falck investire nel futuro delle comunità – ha dichiarato Riccardo Sorichetti, Direttore Generale Fondazione Alia Falck -. Questo nuovo bosco urbano non sarà solo un polmone verde, ma un luogo di incontro e appartenenza: un esempio concreto di come la cura del territorio possa generare coesione sociale e benessere condiviso”.

Il percorso è strutturato su tre anni e prevede per il primo anno degli incontri formativi e giornate di piantagioni collettive aperte a cittadini e scuole, nonché momenti di co-progettazione per definire le future attività di cura e osservazione del bosco. Per il secondo anno verranno proposti incontri di rafforzamento della comunità di abitanti coinvolti in occasione di giornate simboliche legate a ricorrenze ambientali e laboratori nelle scuole. Infine, il focus del terzo anno sarà quello di dare una prosecuzione del percorso con nuovi momenti di partecipazione, formazione e monitoraggio delle azioni comunitarie.

“Attraverso il percorso di ingaggio e coinvolgimento della comunità di Pozzo d’Adda desideriamo far sì che il bosco nascente diventi un luogo vivo, riconosciuto e amato da chi lo abita – ha commentato Maria Piccio, Pares – partecipazione, responsabilità, sostenibilità –. I laboratori con i bambini della scuola primaria, gli incontri di progettazione partecipata con i cittadini e le associazioni, il coinvolgimento del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e le giornate di festa aperte a tutti saranno occasioni per costruire un cammino di scoperta, responsabilità e cura condivisa di un bene comune prezioso”.

La mattinata di presentazione si è conclusa con una visita guidata all’area della piantagione in via Roma e con laboratori e punti informativi dedicati a grandi e piccoli, per approfondire i contenuti del progetto, raccogliere idee e contributi dei partecipanti e promuovere una maggiore consapevolezza del valore ambientale e sociale dell’iniziativa.

Con questo intervento, Forestami e i partner consolidano un modello di forestazione partecipata, che unisce la rigenerazione ambientale alla responsabilità collettiva. Il bosco di Pozzo d’Adda diventerà così non solo un nuovo spazio naturale, ma anche un laboratorio di educazione ecologica, cittadinanza attiva e comunità sostenibile.