20 Novembre 2025 – Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 10 novembre 2025. In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorrerà il prossimo 20 novembre, l’Amministrazione Comunale è lieta di proporre alla cittadinanza alcuni momenti di incontro, gioco e lettura pensati per bambini, adolescenti e adulti.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca comunale “L. Germani”.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

Per info:

e-mail: biblioteca@comune.albairate.mi.it / comune.albairate.mi@pec.it

Tel.: 02 94981343

Non mancate!