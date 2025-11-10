DIFESA SUOLO, DA REGIONE LOMBARDIA OLTRE 19 MILIONI PER 36 INTERVENTI

ASSESSORE COMAZZI: AIUTO CONCRETO A TERRITORI COLPITI DA RECENTI ONDATE DI MALTEMPO

ASSESSORE LA RUSSA: SOSTEGNO FONDAMENTALE PER I CITTADINI E LE ZONE COLPITE

ASSESSORE SERTORI: INTERVENTI PRIORITARI CHE MIRANO A RENDERE PIÙ SICURA LA NOSTRA REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2025. La Giunta della Regione Lombardia ha approvato il nuovo piano di contrasto del dissesto idrogeologico, che stanzia oltre 19 milioni di euro per 36 interventi urgenti in 11 province della Lombardia. La delibera, presentata dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, ha il concerto anche degli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna).

Il provvedimento si aggiunge a quello dello scorso luglio (che aveva già destinato oltre 24 milioni di euro per più di 50 interventi), confermando un impegno costante di Regione per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.

All’interno dell’elenco sono compresi interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, consolidamento dei versanti e mitigazione del rischio idraulico. L’obiettivo è rafforzare la capacità dei territori di affrontare eventi meteorologici sempre più intensi e imprevedibili.

“Con questo piano – ha spiegato l’assessore Comazzi – abbiamo voluto intervenire con urgenza nelle aree più duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo, in particolare alle province di Monza e Brianza e Varese, dove nelle scorse settimane abbiamo incontrato amministratori e tecnici per definire insieme le priorità. Con questo piano, il secondo a distanza di pochi mesi, Regione Lombardia vuole dare un segnale concreto di attenzione e vicinanza ai territori, continuando a investire nella prevenzione e nella sicurezza. La difesa del suolo non è solo un tema ambientale ma una questione che incide direttamente sulla vita delle persone”.

“Un piano – ha puntualizzato l’assessore La Russa – che rappresenta un sostegno fondamentale nei confronti dei cittadini e dei territori colpiti duramente dal maltempo, un segno chiaro dell’impegno concreto di Regione Lombardia. Il tema della prevenzione per la mitigazione dei rischi e la sicurezza del territorio rimane al centro delle politiche regionali e rappresenta la via maestra per la salvaguardia del territorio”.

“La Lombardia c’è, concretamente – ha sottolineato l’assessore Sertori – al fianco dei suoi territori per mitigare e contrastare il dissesto idrogeologico, e destina quasi 20 milioni di euro per finanziare interventi prioritari che mirano a rendere più sicuro il territorio lombardo seguendo un percorso concreto, come i lombardi sanno fare, e garantiranno ai cittadini una maggior sicurezza. Per la ‘mia’ provincia di Sondrio sono stati assegnati oltre 3,75 milioni di euro complessivamente destinati a Novate Mezzola, Valfurva e a 2 progetti in Valdisotto. Anche queste risorse serviranno per un territorio tanto bello quanto fragile, come quello interamente montano del Sondriese”.

Questo l’elenco dei finanziamenti, suddiviso per provincia

Redazione