GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

(mi-lorenteggio.com) milano, 10 novembre 2025. PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE LUCENTE A STATI GENERALI DEI TRASPORTI. INTERVIENE PRESIDENTE LA RUSSA

L’auditorium Testori di Palazzo Lombardia ospita gli ‘Stati Generali dei Trasporti’: un momento di confronto tra istituzioni, imprese e territori per discutere insieme il futuro della mobilità. Ad aprire i lavori il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, dell’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Le novità del primo panel: Lombardia, Liguria e Piemonte rafforzano i collegamenti ferroviari, più treni tra Milano e Genova, un servizio veloce ogni 30 minuti verso Tortona, nuove tratte per Novi Ligure e Asti e migliore accesso a Linate grazie alle fermate Forlanini. Inoltre debutta la nuova linea S19 Albairate–Rogoredo che, sovrapponendosi alla S9 fino a Porta Romana, raddoppia le frequenze per i comuni lungo la tratta suburbana: da 2 a 4 treni l’ora, con 62 corse giornaliere nei giorni feriali. Infine aumento notevole dei treni durante il periodo olimpico. Nei panel successivi relazionano gli assessori ai Trasporti di varie Regioni italiane.

– ore 14.30, Auditorium ‘Giovanni Testori’ di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).

ESENTA DI LONATO DEL GARDA/BS, ASSESSORE TERZI A SOPRALLUOGO RIQUALIFICAZIONE SP 25

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa, a Esenta di Lonato del Garda (Brescia), alla conferenza stampa con sopralluogo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della SP 25 Cunettone-Esenta.

– ore 14.30, via Malocco Sotto, 16 – Esenta di Lonato del Garda/BS.

SONDRIO, ASSESSORE SERTORI A ‘GIORNATA ECONOMIA PROVINCIALE 2025’

L’assessore a Enti locali e Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, prende parte, a Sondrio, alla riunione dell’Osservatorio economico provinciale, in occasione della Giornata dell’economia provinciale 2025′.

– ore 14.30, sala Martinelli della Camera di commercio Sondrio (via Piazzi, 23 – Sondrio).

GALLARATE/VA, ASSESSORE CARUSO A INAUGURAZIONE XXVI EDIZIONE DI ‘DUEMILALIBRI’

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa a Gallarate (Varese) alla conferenza stampa di inaugurazione della XXVI edizione di ‘Duemilalibri’, la rassegna culturale in programma in città fino al 16 novembre.

– ore 17.30, HIC-Biblioteca civica ‘L. Majno’ (via De Magri, 1 – Gallarate/VA).

MANTOVA, ASSESSORE BEDUSCHI A FESTIVAL MANTOVA SCIENZA

Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia partecipa, a Mantova, alla 10ª edizione del Festival ‘Mantova Scienza’ nel panel dedicato a clima e agricoltura.

– ore 18.15, piazza Leon Battista Alberti – Mantova, sala Capriate.

