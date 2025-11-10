LODI, ASSESSORE TERZI: DA REGIONE 5 MILIONI DI EURO PER RIQUALIFICARE LA STRADA PROVINCIALE SP EX SS 235

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2025. Regione Lombardia stanzia 5 milioni di euro per riqualificare la strada provinciale SP ex SS 235 in provincia di Lodi. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, ha dato il via libera allo schema di accordo tra Regione e Provincia per l’intervento in oggetto.

Nello specifico, il finanziamento consentirà di intervenire nel tratto che riguarda i Comuni di Borgo San Giovanni, Pieve Fissiraga e Sant’Angelo Lodigiano (dal chilometro 24+800 al chilometro 27+900) lungo il collegamento Pavia-Orzinuovi.

ASSESSORE TERZI – “La strada – sottolinea Terzi – rientra tra le opere prioritarie considerando l’importanza che il collegamento riveste nel territorio. Abbiamo raccolto la richiesta di sostegno da parte della Provincia di Lodi mettendo in campo un finanziamento significativo che copre interamente i costi della riqualificazione. Ancora una volta Regione mostra una vicinanza concreta alle necessità degli Enti locali, lavora per rendere più funzionale la viabilità e per migliorare la sicurezza stradale a beneficio dei cittadini e del sistema economico-produttivo”.

L’opera prevede un adeguamento dell’itinerario viabilistico per rispondere alle esigenze di mobilità delle comunità locali, nonché allo sviluppo delle attività produttive e agricole insediate nell’area. L’intervento amplierà la carreggiata nella tratta in oggetto. Per raggiungere questo obiettivo, i canali irrigui, con i relativi manufatti e gli accessi alle strade bianche, saranno traslati rispetto al loro sedime originario mantenendone funzionalità e fruibilità. Nei punti invece in cui il sedime corre in sovrappasso ai corsi d’acqua saranno ampliati i manufatti in muratura che sostengono l’arteria. Saranno inoltre posizionate nuove barriere di sicurezza a salvaguardia degli utenti della strada.

Redazione