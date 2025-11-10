NASCE LA “PATTUGLIA MISTA DI PROSSIMITÀ” – POTENZIATI I SERVIZI DI PREVENZIONE DEI REATI E CONTROLLO DEL TERRITORIO NEI COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E GALLARATE

(mi-lorenteggio.com) Varese, 10 novembre 2025 – Con un progetto che andrà a potenziare i servizi di prevenzione dei reati e di controllo del territorio nelle città di Busto Arsizio e Gallarate, la Polizia di Stato ha avviato dal 3 novembre u.s. la c.d. “pattuglia mista di prossimità”, ovvero la predisposizione di un ulteriore equipaggio con competenze su entrambi i Comuni, formato da personale dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, in aggiunta alle forze già impiegate sul territorio.

Il progetto, realizzato dalla Questura di Varese con il duplice fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e di razionalizzare al meglio le risorse disponibili, focalizzerà l’attenzione sulle aree di maggiore aggregazione, nonché su quelle caratterizzate da un elevato indice di delittuosità individuate nei due Comuni, all’interno dei settori già previsti sulla base dei rispettivi Piani Coordinati di Controllo del Territorio.

Oltre a presidiare le citate aree, la pattuglia mista potrà essere impiegata in ausilio alle volanti dei Commissariati, ovvero, in caso di emergenza o indisponibilità di quest’ultime, potrà essere inviata direttamente sull’intervento emergente.

Il progetto costituisce un tassello importante della strategia di prossimità che la Questura di Varese persegue quotidianamente al fine di contrastare i fenomeni illeciti ed incrementare la sicurezza, anche percepita, a favore della cittadinanza. del territorio e dei cittadini.