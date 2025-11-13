Domenica 16 novembre, alle 20:45 si gioca Italia – Norvegia a San Siro

Domenica 16 novembre, alle 20:45 si gioca Italia – Norvegia. M1, M5 e il parcheggio di Lampugnano restano aperti fino a tardi. Alcune linee di superficie cambiano servizio prima, durante e dopo la partita.
M5 e M1 (da Lotto verso Sesto, non al contrario) chiudono più tardi
- M1. Treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1
- M5. Treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza da capolinea all’1
Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.
Cambiare a Lotto tra M1 e M5
Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.
Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono poco prima della fine della partita
Su disposizione della Questura, chiuderemo le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta sul finire della partita. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti
Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2
Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.
- A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all’altezza dell’uscita pedonale della stazione del metrò
- A San Siro le navette fermano in via Achille, all’angolo con via Tesio
Tram e bus deviati
Linea 16
Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).
- Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.
- A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).
Linea 49
- A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.
- A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.
Linee 64 e 80
A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.
Linea Q78 (in servizio dopo le 22)
A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.