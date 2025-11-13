MILANO. SANT’AMBROGIO, CIVICHE BENEMERENZE: ECCO I NOMI DEI PREMIATI

(mi-lorenteggio.coM) Milano, 13 novembre 2025 – La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 42 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio.

In particolare, saranno consegnate una Grande Medaglia d’Oro, 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza.

MEDAGLIA D’ORO alla memoria

Clerici Carlo Alfredo De Carneri Ivo Fezzi Mario Ga o Annamaria Pedrini Marco Targe Luca

GRANDE MEDAGLIA D’ORO

FAI – Fondo Ambiente Italiano

MEDAGLIA D’ORO

Aouani Iliass

Cimino Vincenzo

Crocco Carlo

Del Bono Alessandro

Di Martino Christian

Guastoni Mimma

Leonelli Roberto

Maisto Guglielmo

Maniaci Alessandro

Martinoni Paola

Mentana Enrico

Russo Claudio

Tamburini Fabio

Tarter Iris

Visco Gilardi Leonardo

Associazione 232

ATTESTATO

C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus

Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – CGIL

Corale Polifonica Nazariana

CSRC Carlo Poma

D’Arezzo Salvatore

Fare x Bene ETS

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

ETS Giache Marco

Lo Stampatello Casa Editrice Nativa Società Benefit

Nucleo Operativo Radiomobile – Comando Provinciale Carabinieri di Milano

Parco Nord Milano

Quintarelli Stefano

ResQ – People Saving People Rete

Scuole Senza Permesso

Scuola Militare Teulié

Spazio Aperto Cooperativa Sociale

Squillo Jo

Tempera Vincenzo

