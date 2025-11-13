MILANO. SANT’AMBROGIO, CIVICHE BENEMERENZE: ECCO I NOMI DEI PREMIATI

(mi-lorenteggio.coM) Milano, 13 novembre 2025 – La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 42 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio.
In particolare, saranno consegnate una Grande Medaglia d’Oro, 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza.
MEDAGLIA D’ORO alla memoria
Clerici Carlo Alfredo De Carneri Ivo Fezzi Mario Ga o Annamaria Pedrini Marco Targe Luca
GRANDE MEDAGLIA D’ORO
FAI – Fondo Ambiente Italiano
MEDAGLIA D’ORO
Aouani Iliass
Cimino Vincenzo
Crocco Carlo
Del Bono Alessandro
Di Martino Christian
Guastoni Mimma
Leonelli Roberto
Maisto Guglielmo
Maniaci Alessandro
Martinoni Paola
Mentana Enrico
Russo Claudio
Tamburini Fabio
Tarter Iris
Visco Gilardi Leonardo
Associazione 232
ATTESTATO
C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano – CGIL
Corale Polifonica Nazariana
CSRC Carlo Poma
D’Arezzo Salvatore
Fare x Bene ETS
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
ETS Giache Marco
Lo Stampatello Casa Editrice Nativa Società Benefit
Nucleo Operativo Radiomobile – Comando Provinciale Carabinieri di Milano
Parco Nord Milano
Quintarelli Stefano
ResQ – People Saving People Rete
Scuole Senza Permesso
Scuola Militare Teulié
Spazio Aperto Cooperativa Sociale
Squillo Jo
Tempera Vincenzo