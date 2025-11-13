RIGENERAZIONE URBANA. NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE RAI, APPROVATO DAL COMUNE DI MILANO LO SCHEMA DI CONVENZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2025 – Approvato dalla Giunta lo schema di convenzione del Permesso di costruire convenzionato tra il Comune di Milano e Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano per la realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale, nell’ambito dell’Accordo di Programma ‘Fiera Polo Urbano’, destinato ad ospitare il Centro di produzione RAI nell’area tra via Gattamelata e via Colleoni, accorpando in un unico polo le attuali sedi di corso Sempione e via Mecenate.

La modalità attuativa scelta è stata valutata coerente con i nuovi principi stabiliti dalla Giunta nel maggio scorso.

Lo schema approva anche le opere che lo sviluppatore si impegna ad attuare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, per un valore di circa 2,2 milioni di euro: la riqualificazione di piazza Gramsci, la cui progettazione è in fase di elaborazione, e di piazza Gino Valle, con la realizzazione di un raccordo ciclopedonale dal Portello al piazzale sottostante il Timpano, con l’obiettivo di un prossimo prolungamento lungo viale Scarampo fino al parco di CityLife.

“Con questo atto si dà il via a un progetto ambizioso, una nuova casa per il centro di produzione RAI, più moderna e adeguata alle nuove esigenze, e nello stesso tempo si rifunzionalizza, trasforma e valorizza un’area importante del Polo Urbano Fiera – dichiara la Vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo –. Siamo soddisfatti anche delle opere a scomputo individuate, il raccordo ciclopedonale tra il Portello e CityLife e la riqualificazione di piazza Gramsci, le cui proposte progettuali arriveranno a breve: si tratta di interventi significativi volti al miglioramento complessivo dell’area e dello spazio pubblico”.

L’area di intervento si colloca lungo l’asse di sviluppo urbano dell’ambito “Polo Urbano Fiera/Congressi” di proprietà di FFM (Fondazione Fiera Milano), all’interno del Municipio 8, e presenta un’estensione pari a 15.052 mq.

L’edificio, come da progetto approvato, avrà un’altezza di 34,11 metri e una superficie lorda pari a circa 35.262 mq.

La proposta di realizzazione del nuovo Centro di produzione RAI quale servizio di interesse pubblico generale ha incontrato il favore dell’Amministrazione già a partire dal 2018.