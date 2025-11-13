RIVOLTA NEL CARCERE BASSONE DI COMO, EVENTO RISOLTO

(mi-lorenteggio.com) Como, 13 novembre 2025 – In merito a quanto accaduto nella casa circondariale di Como, il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sta seguendo l’evoluzione della situazione ed è in costante contatto con il Provveditorato regionale e con l’istituto. Il personale che necessita di cure è all’attenzione dei medici.

Il Dap informa che l’evento verificatosi presso la Casa Circondariale di Como si è risolto in tempi brevissimi, grazie al tempestivo ed efficace intervento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, che ha agito immediatamente attuando puntualmente i protocolli operativi e riportando la situazione sotto controllo senza ulteriori criticità. Tutto il personale è in sicurezza e l’istituto è pienamente operativo.

Un primo tentativo di rivolta risale alla mattinata, quando risulta che un detenuto abbia anche azzardato un’evasione. Un agente, braccato da alcuni rivoltosi, è stato costretto a chiudersi in un box. Nel piazzale esterno, nel tardo pomeriggio, si sono concentrate una decina di ambulanze, assieme a squadre di vigili del fuoco, a carabinieri e polizia; le forze dell’ordine si sono disposte lungo tutto il perimetro della casa circondariale. L’allarme è rientrato attorno alle 19.15, quando la situazione all’interno delle sezioni è tornata sotto il pieno controllo.

Il bilancio è di un detenuto ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza e di tre agenti feriti.

Redazione