Sotto l’effetto di droga prende a calci l’auto dei vicini e all’arrivo della volante aggredisce i poliziotti: arrestato 

(mi-lorenteggio.com) Como, 13 novembre 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, un 30enne comasco, residente a Sagnino e con precedenti di polizia, l’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Verso le 22.30 di ieri, una volante è stata inviata in via Rossini nel quartiere di Sagnino in quanto, tramite il 112 NUE era segnalato un ragazzo che prendeva a calci un’auto in sosta gridando per strada.

Giunti sul posto i poliziotti hanno preso contatto con il proprietario dell’auto e assunto la sua testimonianza riguardo i fatti, constatando il danneggiamento della sua vettura. Dal racconto gli agenti hanno poco dopo, raggiunto un appartamento dello stabile di fronte da dove contestualmente è uscito il 30enne, che versava in uno stato di alterazione notevole.

Infatti, non appena l’uomo ha notato i poliziotti, ha iniziato ad insultarli e a spintonarli violentemente, tanto che entrambi gli agenti sono carambolati a terra – saranno poi refertati in ospedale con dieci giorni ciascuno di prognosi per lesioni ad una spalla e ad una caviglia – i quali, con non poca fatica sono poi riusciti a bloccarlo e assicurarlo nell’auto di servizio.

Un’ispezione nel suo appartamento, ha consentito di rinvenire alcuni quantitativi di droghe, un grammo di cocaina, uno di hashish e quasi 4 grammi e mezzo di marijuana, che gli sono stati sequestrati amministrativamente.

Portato in Questura, sono emersi i suoi precedenti di polizia e assunta la denuncia del danneggiamento, dopo aver delineato le dinamiche dei fatti, il 30enne è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché denunciato in stato di libertà, per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.