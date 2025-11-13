venerdì 14 novembre nel quartiere Villapizzone a Milano, verrà inaugurato il nuovo bookcrossing a cura di Fondazione Mondadori, nell’ambito di Book City.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2025 – I libri escono dagli scaffali e prendono vita tra voci, immagini e musica, con un reading musicale che racconta come l’idea di Europa si formò negli anni del fascismo; una performance di teatro e live painting dedicata a Montale con Andrea Pennacchi e sei tra i più apprezzati illustratori italiani: Grazia La Padula, Elisa

Talentino, La Tram, Antonio Pronostico, Martoz, Thomas Cian; un progetto di bookcrossing di quartiere. Dopo la straordinaria partecipazione registrata al convegno internazionale sugli archivi Architexture in Triennale, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori attraversa BookCity con altri quattro giorni di eventi, dal 13 al 16 novembre, che uniscono archivi e presente, autori e studenti, parole e suoni.

Si inizia giovedì 13 con la giornata tradizionalmente dedicata a BookCity per le

scuole, un progetto coordinato dalla Fondazione Mondadori fin dalle sue origini nel

2013, che coinvolge studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di

Milano e della Lombardia, in laboratori, incontri e spettacoli teatrali diffusi in tutta la

città, dal Laboratorio di Fondazione Mondadori alla Biblioteca Ambrosiana, da

Palazzo Reale al Castello Sforzesco, fino alla Casa della Memoria, ADI Museo del

Design e Museo Poldi Pezzoli.

Nella stessa giornata, alle ore 18.30, il Centro Internazionale di Brera ospita Archivio

in concerto. La nuova Europa, un reading-concerto in collaborazione con LaFil e il

Piccolo Teatro di Milano, che unisce letteratura, teatro e musica, a partire dagli

archivi e dalla biblioteca storica di Fondazione Mondadori, per raccontare come

l’idea di Europa si formò negli anni del fascismo. Protagonisti: la voce di Paola

Camponovo, il pianoforte di Alfredo Blessano, la narrazione dell’attore Alberto

Pirazzini e gli scritti di Giuseppe Antonio Borgese, Lavinia Mazzucchetti, Stefan Zweig,

Eugenio Montale, Stefano D’Arrigo e Thomas Mann.

Venerdì 14 novembre si apre con Cartaceo, una performance teatrale e di live

painting curata dal BookCity per le scuole e Fondazione Mondadori al Piccolo

Teatro Grassi con Andrea Pennacchi e sei illustratori italiani protagonisti della scena

contemporanea – Grazia La Padula, Elisa Talentino, La Tram, Antonio Pronostico,

Martoz e Thomas Cian – impegnati in un omaggio visivo e poetico a Eugenio

Montale, nel centenario di Ossi di seppia. Con un tono che alterna ironia e poesia,

la performance su Meriggiare pallido e assorto mette a confronto due ritmi del

pensiero: da un lato la rapidità e la connessione continua, dall’altro la pausa, la

densità e la profondità dello sguardo per una riflessione sulla carta come spazio di

lentezza e contemplazione nell’epoca della velocità digitale. Partecipano

all’evento 300 studenti delle scuole secondarie milanesi.

Nella stessa ora, alle 11, in via Riccione 11, verrà inaugurato il BookStop FAAM, una

nuova postazione di bookcrossing nel quartiere di Villapizzone, alla presenza

dell’assessore al Cultura della Città di Milano Tommaso Sacchi, della presidente del

Municipio 8 Giulia Pelucchi e del direttore della Fondazione Mondadori Paolo Verri.

La giornata si chiude alle 19 al Laboratorio di Fondazione Mondadori con I nostri

(365) Oscar, un incontro con Livia Satriano e Giacomo Papi dedicato alla storia della

collana Oscar Mondadori, accompagnato da un bookcrossing speciale. Attraverso

365 copertine il nuovo libro 365 di Fondazione Mondadori ripercorre la storia della

collana, come specchio dei cambiamenti del gusto italiano negli ultimi 60 anni. Ai

partecipanti all’evento verrà chiesto di donare uno dei propri Oscar per ricevere in

regalo il nuovo cofanetto di Addio alle armi di Ernest Hemingway. I volumi raccolti

entreranno nel grande bookcrossing che sarà inaugurato alla festa per i

sessant’anni degli Oscar domenica 16.

Sabato 15 novembre, alle ore 18.30, il Centro internazionale di Brera ospita il

secondo appuntamento di Archivio del presente, dedicato quest’anno a BAO

Publishing. Gli autori della casa editrice, tra cui Jacopo Starace, Teresa Radice,

Stefano Turconi, Giulio Macaione e Fiamma, dialogano con Caterina Marietti e

Michele Foschini sul processo creativo e sulle sfide dell’editoria contemporanea. Il

progetto, nato nel 2023, racconta e raccoglie la storia di una casa editrice

contemporanea nel corso di tre appuntamenti. In questo secondo incontro, gli

autori BAO mostreranno il dietro le quinte del processo editoriale, la seconda cosa

più complessa e tormentata dopo il processo creativo. Nel terzo e ultimo

appuntamento, previsto il 19 dicembre, Zerocalcare incontrerà i lettori e

ripercorrerà la storia del suo rapporto con la casa editrice che lo ha lanciato e

ancora lo pubblica.

Domenica 16 novembre, infine, alle ore 10, al Laboratorio di Fondazione Mondadori

è in programma la proclamazione dei vincitori del Mondadori Campus, selezionati

tra i partecipanti al corso Manuale di lettura e scrittura di Fondazione Mondadori. I

vincitori potranno sviluppare il proprio progetto narrativo con un editor Mondadori

per un anno. Nel corso dell’incontro verrà presentata la nuova edizione del corso

online tenuto da Giacomo Papi e sei autori italiani per la borsa di studio del Mondadori Campus 2026.

CALENDARIO

Giovedì 13 novembre, ore 18.30

Centro Internazionale di Brera, via Marco Formentini 10

Archivio in concerto. La nuova Europa

Venerdì 14 novembre, ore 11

Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2, Milano

Cartaceo

Performance teatrale e live painting con Andrea Pennacchi, Grazia La Padula, Elisa

Talentino, La Tram, Antonio Pronostico, Martoz, Thomas Cian

Venerdì 14 novembre, ore 11

Via Riccione 11

Bookstop FAAM

Venerdì 14 novembre, ore 19

Laboratorio Fondazione Mondadori, via Marco Formentini 10

I nostri (365) Oscar

Sabato 15 novembre, ore 18.30

Centro Internazionale di Brera, via Marco Formentini 10

Archivio del presente: BAO Publishing. Vendimi un sogno

Domenica 16 novembre, ore 10

Laboratorio Fondazione Mondadori, via Marco Formentini 10

Mondadori Campus: i vincitori

Info

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

info@fondazionemondadori.it – www.fondazionemondadori.it