venerdì 14 novembre nel quartiere Villapizzone a Milano, verrà inaugurato il nuovo bookcrossing a cura di Fondazione Mondadori, nell’ambito di Book City.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2025 – I libri escono dagli scaffali e prendono vita tra voci, immagini e musica, con un reading musicale che racconta come l’idea di Europa si formò negli anni del fascismo; una performance di teatro e live painting dedicata a Montale con Andrea Pennacchi e sei tra i più apprezzati illustratori italiani: Grazia La Padula, Elisa
Talentino, La Tram, Antonio Pronostico, Martoz, Thomas Cian; un progetto di bookcrossing di quartiere. Dopo la straordinaria partecipazione registrata al convegno internazionale sugli archivi Architexture in Triennale, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori attraversa BookCity con altri quattro giorni di eventi, dal 13 al 16 novembre, che uniscono archivi e presente, autori e studenti, parole e suoni.
Si inizia giovedì 13 con la giornata tradizionalmente dedicata a BookCity per le
scuole, un progetto coordinato dalla Fondazione Mondadori fin dalle sue origini nel
2013, che coinvolge studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di
Milano e della Lombardia, in laboratori, incontri e spettacoli teatrali diffusi in tutta la
città, dal Laboratorio di Fondazione Mondadori alla Biblioteca Ambrosiana, da
Palazzo Reale al Castello Sforzesco, fino alla Casa della Memoria, ADI Museo del
Design e Museo Poldi Pezzoli.
Nella stessa giornata, alle ore 18.30, il Centro Internazionale di Brera ospita Archivio
in concerto. La nuova Europa, un reading-concerto in collaborazione con LaFil e il
Piccolo Teatro di Milano, che unisce letteratura, teatro e musica, a partire dagli
archivi e dalla biblioteca storica di Fondazione Mondadori, per raccontare come
l’idea di Europa si formò negli anni del fascismo. Protagonisti: la voce di Paola
Camponovo, il pianoforte di Alfredo Blessano, la narrazione dell’attore Alberto
Pirazzini e gli scritti di Giuseppe Antonio Borgese, Lavinia Mazzucchetti, Stefan Zweig,
Eugenio Montale, Stefano D’Arrigo e Thomas Mann.
Venerdì 14 novembre si apre con Cartaceo, una performance teatrale e di live
painting curata dal BookCity per le scuole e Fondazione Mondadori al Piccolo
Teatro Grassi con Andrea Pennacchi e sei illustratori italiani protagonisti della scena
contemporanea – Grazia La Padula, Elisa Talentino, La Tram, Antonio Pronostico,
Martoz e Thomas Cian – impegnati in un omaggio visivo e poetico a Eugenio
Montale, nel centenario di Ossi di seppia. Con un tono che alterna ironia e poesia,
la performance su Meriggiare pallido e assorto mette a confronto due ritmi del
pensiero: da un lato la rapidità e la connessione continua, dall’altro la pausa, la
densità e la profondità dello sguardo per una riflessione sulla carta come spazio di
lentezza e contemplazione nell’epoca della velocità digitale. Partecipano
all’evento 300 studenti delle scuole secondarie milanesi.
Nella stessa ora, alle 11, in via Riccione 11, verrà inaugurato il BookStop FAAM, una
nuova postazione di bookcrossing nel quartiere di Villapizzone, alla presenza
dell’assessore al Cultura della Città di Milano Tommaso Sacchi, della presidente del
Municipio 8 Giulia Pelucchi e del direttore della Fondazione Mondadori Paolo Verri.
La giornata si chiude alle 19 al Laboratorio di Fondazione Mondadori con I nostri
(365) Oscar, un incontro con Livia Satriano e Giacomo Papi dedicato alla storia della
collana Oscar Mondadori, accompagnato da un bookcrossing speciale. Attraverso
365 copertine il nuovo libro 365 di Fondazione Mondadori ripercorre la storia della
collana, come specchio dei cambiamenti del gusto italiano negli ultimi 60 anni. Ai
partecipanti all’evento verrà chiesto di donare uno dei propri Oscar per ricevere in
regalo il nuovo cofanetto di Addio alle armi di Ernest Hemingway. I volumi raccolti
entreranno nel grande bookcrossing che sarà inaugurato alla festa per i
sessant’anni degli Oscar domenica 16.
Sabato 15 novembre, alle ore 18.30, il Centro internazionale di Brera ospita il
secondo appuntamento di Archivio del presente, dedicato quest’anno a BAO
Publishing. Gli autori della casa editrice, tra cui Jacopo Starace, Teresa Radice,
Stefano Turconi, Giulio Macaione e Fiamma, dialogano con Caterina Marietti e
Michele Foschini sul processo creativo e sulle sfide dell’editoria contemporanea. Il
progetto, nato nel 2023, racconta e raccoglie la storia di una casa editrice
contemporanea nel corso di tre appuntamenti. In questo secondo incontro, gli
autori BAO mostreranno il dietro le quinte del processo editoriale, la seconda cosa
più complessa e tormentata dopo il processo creativo. Nel terzo e ultimo
appuntamento, previsto il 19 dicembre, Zerocalcare incontrerà i lettori e
ripercorrerà la storia del suo rapporto con la casa editrice che lo ha lanciato e
ancora lo pubblica.
Domenica 16 novembre, infine, alle ore 10, al Laboratorio di Fondazione Mondadori
è in programma la proclamazione dei vincitori del Mondadori Campus, selezionati
tra i partecipanti al corso Manuale di lettura e scrittura di Fondazione Mondadori. I
vincitori potranno sviluppare il proprio progetto narrativo con un editor Mondadori
per un anno. Nel corso dell’incontro verrà presentata la nuova edizione del corso
online tenuto da Giacomo Papi e sei autori italiani per la borsa di studio del Mondadori Campus 2026.
CALENDARIO
Giovedì 13 novembre, ore 18.30
Centro Internazionale di Brera, via Marco Formentini 10
Archivio in concerto. La nuova Europa
Venerdì 14 novembre, ore 11
Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2, Milano
Cartaceo
Performance teatrale e live painting con Andrea Pennacchi, Grazia La Padula, Elisa
Talentino, La Tram, Antonio Pronostico, Martoz, Thomas Cian
Venerdì 14 novembre, ore 11
Via Riccione 11
Bookstop FAAM
Venerdì 14 novembre, ore 19
Laboratorio Fondazione Mondadori, via Marco Formentini 10
I nostri (365) Oscar
Sabato 15 novembre, ore 18.30
Centro Internazionale di Brera, via Marco Formentini 10
Archivio del presente: BAO Publishing. Vendimi un sogno
Domenica 16 novembre, ore 10
Laboratorio Fondazione Mondadori, via Marco Formentini 10
Mondadori Campus: i vincitori
