Anche Giusy Versace ha aderito all’iniziativa ‘Io Leggo Perchè’

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 novembre 2025 – In occasione dell’Iniziativa di carattere nazionale ‘Io Leggo Perché’ organizzata dall’Associazione Italiana Editori e che promuove la raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, Giusy Versace è stata invitata dall’Istituto Comprensivo Virgilio di Roma a leggere ai bambini della scuola primaria ‘Alberto Cadlolo’ il suo libro illustrato per ragazzi ‘WonderGiusy’.

”Raccontarmi ai bambini è sempre molto stimolante perché non sai mai le domande che ti possono fare. La loro fantasia e la loro percezione del mondo molto spesso sono così distanti dalla nostra e i filtri con cui osservano la realtà ci mostrano angolature completamente diverse e spesso molto divertenti. Il libro WonderGiusy nasce proprio da uno scambio di opinioni tra due bambini che frequentavano il campo sportivo di Vigevano dove mi allenavo, durante il quale uno dei due sosteneva che correvo così forte per via di un telecomando nascosto nelle protesi. Quella battuta, oltre a farmi fare una grande risata, mi stimolò ad inventare il personaggio di WonderGiusy: una super eroina dotata di gambe alate che aiuta le persone in difficoltà, ma soprattutto che offre una visione della disabilità completamente diversa dagli stereotipi, dove il prefisso ‘dis’ scompare e lascia spazio a tutte le abilità che anche una persona in carrozzina, o senza gambe come me, può fare. Sono molto contenta di aver ricevuto quest’invito da parte dell’Istituto Comprensivo Virgilio e della primaria Cadlolo e ringrazio per la fiducia e l’accoglienza che docenti, dirigenti e genitori mi hanno riservato. Sono contenta di aver partecipato perché ritengo che occasioni come queste sono importanti per educare i giovani a temi come l’inclusione, l’altruismo e l’amore per la vita. Infine, mi sono commossa per i tanti abbracci ricevuti e per i disegni e letterine che mi hanno dedicato dopo aver letto il mio libro”.- così Giusy Versace, membro della commissione cultura ed istruzione pubblica e della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza oltre che scrittrice e atleta paralimpica.