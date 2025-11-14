Bollate. Vigilessa aggredita

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 14 novembre 2025 – Una vigilessa di 24 anni è stata aggredita dopo aver fermato un ragazzo che viaggiava contromano su un monopattino. L’agente è ustata colpita con calci e pugni da alcune persone presenti, intervenute in difesa del giovane. La vigilessa, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. I carabinieri di Rho assieme ai colleghi dell’agente stanno lavorando per rintracciare i responsabili dell’aggressione: gli autori sarebbero già noti alle forze dell’ordine ma sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo l’accaduto.