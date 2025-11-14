Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Cusago due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 14 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Cusago promuove due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare e riflettere insieme su un tema di fondamentale importanza.

Martedì 25 novembre 2025

Ore 11.00 – Camminata “Non sei sola”

Percorso per le vie del paese, con momenti di riflessione contro la violenza di genere presso le panchine rosse presenti sul territorio.

Ritrovo davanti al Municipio.

Ore 20.45 – Spettacolo “#OltreLaGabbia”

Conferenza-spettacolo sulla violenza di genere di e con Giorgia Graziano e Lorena Maistrello, con Daniele Molteni e Romina Vanzulli (drammaturgia musicale dal vivo) e i monologhi di Lorenzo Fumagalli e Giulia Marino.

Aula Consiliare – Comune di Cusago, via Libertà 3.