Il martedì sostenibile di Cascina Cuccagna a Milano

Gli appuntamenti del 18 novembre: il Mercato Agricolo della Cuccagna, la rassegna di libri e alimentazione in dialogo con autori e nutrizionisti, il mercato dell’usato Garage Sale

Ingresso libero

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2025. Ogni martedì, dalle 15:30 alle 19:30, il cortile di Cascina Cuccagna a Milano si trasforma in un vivace punto d’incontro dove fare la spesa diventa esperienza di socialità, cultura e condivisione. Il Mercato Agricolo della Cuccagna, attivo dal 2009, con ingresso libero, non è solo un luogo dove acquistare prodotti freschi e genuini, a km0, ma uno spazio di relazione che riconnette la città alla campagna e alla natura attraverso molteplici iniziative.

Il mercato agricolo si arricchisce da questa stagione di due nuovi appuntamenti che mettono in relazione alimentazione, comunità, sostenibilità: la condivisione durante il mercato di una ricetta di famiglia di un produttore che espone nei banchi e la rassegna di libri e alimentazione “Il cibo in discussione”, a cura di Altreconomia e ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, in dialogo con esperti dell’alimentazione.

Il prossimo incontro è martedì 18 novembre (ore 18:00) con “Non è cibo. L’invasione degli ultra-processati”, di Alessandro Franceschini; la presentazione del libro è completata da un laboratorio interattivo a cura della nutrizionista Luigia Atorino, sui temi dell’alimentazione sostenibile.

Tra i banchi del mercato si trovano verdure di stagione, formaggi vaccini e di capra, miele prodotti dell’apicoltura. Da novembre il mercato si amplia con nuove referenze come diverse varietà di riso, dal Carnaroli, al Baldo integrale all’Ebano (riso nero) e al Rubinum (riso rosso), e l’olio ottenuto con pratiche di olivicoltura organica e rigenerativa.

Martedì 18 novembre è doppiamente sostenibile con il martedì circolare: nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 20:00, è previsto il “Garage Sale” a cura di Giacimenti Urbani, il mercato dell’usato che promuove la riduzione degli sprechi e il riutilizzo di abiti e oggetti (per info su come esporre, contattare: info@giacimentiurbani.eu).

Il Mercato Agricolo della Cuccagna, il “Garage Sale” e la rassegna “Cibo in discussione” propongono insieme un percorso che unisce spesa consapevole, cultura del cibo e attenzione alla sostenibilità, offrendo occasioni di incontro, conoscenza e partecipazione.

Un progetto di sostenibilità e cultura

Il mercato agricolo del martedì si inserisce nel più ampio progetto di Cascina Cuccagna che vede l’alimentazione e la sostenibilità come filoni centrali della progettazione. Si vuole far passare il concetto che il cibo non è solo ciò che si mette nel piatto, ma anche cultura, cura e responsabilità condivisa. Il tema della sostenibilità continua a essere sostenuto con il “martedì circolare”, la giornata in Cascina Cuccagna dedicata al consumo responsabile e alla riduzione degli sprechi, in collaborazione con Giacimenti Urbani, e molti altri partner.

Il programma completo delle attività è consultabile su cuccagna.org.

